Prefeitura de Ariquemes segue avançando com os trabalhos de bloqueteamento nas alamedas do Setor 3

Por Assessoria

Publicada em 18/06/2026 às 11h05

A Prefeitura de Ariquemes segue avançando com os trabalhos de bloqueteamento nas alamedas do Setor 03, levando melhorias que transformam o dia a dia dos moradores.

As obras garantem ruas mais seguras, organizadas e acessíveis, facilitando o tráfego de veículos e pedestres, além de contribuir para a valorização dos imóveis e o desenvolvimento da região.

Esse é mais um investimento que demonstra o compromisso da gestão municipal com o bem-estar da população e a construção de uma cidade cada vez melhor para viver.

Mais infraestrutura

Mais segurança

Mais mobilidade

Mais qualidade de vida

Prefeitura de Ariquemes: trabalhando todos os dias para levar desenvolvimento e progresso aos bairros da nossa cidade.