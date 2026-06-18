Prefeitura de Ariquemes segue avançando com os trabalhos de bloqueteamento nas alamedas do Setor 3

A Prefeitura de Ariquemes segue avançando com os trabalhos de bloqueteamento nas alamedas do Setor 03, levando melhorias que transformam o dia a dia dos moradores.
As obras garantem ruas mais seguras, organizadas e acessíveis, facilitando o tráfego de veículos e pedestres, além de contribuir para a valorização dos imóveis e o desenvolvimento da região.
Esse é mais um investimento que demonstra o compromisso da gestão municipal com o bem-estar da população e a construção de uma cidade cada vez melhor para viver.
Mais infraestrutura
Mais segurança
Mais mobilidade
Mais qualidade de vida
Prefeitura de Ariquemes: trabalhando todos os dias para levar desenvolvimento e progresso aos bairros da nossa cidade.
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