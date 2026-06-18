Policial penal agride esposa, se tranca armado em casa e acaba preso

Por hora1rondonia.com

Publicada em 18/06/2026 às 08h50

Antes mesmo do fim da noite, uma ocorrência de violência doméstica mobilizou diversas equipes da Polícia Militar no bairro Caladinho, zona Sul de Porto Velho. Um policial penal foi preso em flagrante na quarta-feira (17) após ser acusado de agredir a própria esposa dentro da residência do casal. O caso gerou tensão devido ao fato de o suspeito estar armado e se recusar inicialmente a sair do imóvel após a chegada das autoridades.

De acordo com as informações apuradas, a mulher sofreu agressões durante uma discussão e precisou receber atendimento médico de urgência, sendo encaminhada para uma Unidade de Pronto Atendimento (UPA). Enquanto a vítima era socorrida, o policial penal permaneceu trancado na residência, o que levou ao acionamento de equipes especializadas para acompanhar a ocorrência e evitar um desfecho mais grave.

Segundo informações obtidas pelo portal de notícias Hora1Rondônia, durante o período de negociação, o suspeito entregou aos policiais duas armas de fogo e um colete balístico que estavam em sua posse. O imóvel permaneceu cercado por várias horas até que os militares conseguissem estabelecer diálogo e convencê-lo a se render sem resistência.

Após a negociação conduzida por policiais do Grupo de Ações Penitenciárias Especiais (GAPE) e equipes da Polícia Militar, o servidor decidiu se entregar. Ele recebeu voz de prisão e foi encaminhado para a Central de Flagrantes, onde foram adotadas as medidas cabíveis.

O caso deverá ser investigado pelas autoridades competentes, enquanto a vítima permanece sob acompanhamento médico e proteção prevista pela legislação de combate à violência doméstica.