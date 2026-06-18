Polícia Civil deflagra operação “Caixa de Pandora” em Rondônia

Por PC/RO

Publicada em 18/06/2026 às 08h40

A Polícia Civil de Rondônia, por meio da 1ª e da 2ª Delegacias de Polícia da Capital, deflagrou, na manhã desta quarta-feira (17), a Operação “Caixa de Pandora”, destinada ao combate a uma sequência de furtos de transformadores de energia registrados em pequenas propriedades rurais da região.

Durante a ação, coordenada pela 1ª DP, foram cumpridos mandados de busca e apreensão em imóveis e em uma empresa vinculada aos investigados. As diligências resultaram na apreensão de grande quantidade de transformadores de energia com indícios de adulteração, sem plaquetas de identificação e numeração de série, além de diversas plaquetas metálicas avulsas contendo dados identificadores de equipamentos, carcaças de transformadores e outros materiais relacionados à investigação. Também foi cumprido mandado de prisão preventiva em desfavor de I.I.P.C., apontado como principal investigado no esquema criminoso.

As investigações indicam que os suspeitos atuavam na comercialização irregular de transformadores recondicionados, que eram vendidos a pequenos produtores rurais. Conforme apurado, após a instalação parcial dos equipamentos, sem a efetiva ligação da rede elétrica, os envolvidos retornavam posteriormente aos locais para subtrair os transformadores e revendê-los a novas vítimas, gerando prejuízos sucessivos aos proprietários rurais.

A operação integra as ações permanentes da Polícia Civil voltadas ao enfrentamento dos crimes contra o patrimônio. As investigações prosseguem com o objetivo de identificar outros envolvidos e apurar a extensão dos prejuízos causados pelo grupo criminoso.