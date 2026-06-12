Polícia Civil apreende mais de 120 porções de drogas em ação do Denarc

Por PC/RO

Publicada em 12/06/2026 às 08h50

Nesta quinta (11), a Polícia Civil de Rondônia, por meio do Departamento de Narcóticos (DENARC), realizou mais uma ação de combate ao tráfico de drogas em Porto Velho, resultando na apreensão de mais de 120 porções de entorpecentes, aparelhos celulares, dinheiro em espécie e na condução de suspeitos envolvidos com a comercialização ilícita de drogas.

A ação ocorreu no âmbito do Programa Brasil Contra o Crime Organizado, durante as Operações NARKE 6 e Protetor das Divisas e Fronteiras, coordenadas pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública, por intermédio da Diretoria de Operações Integradas e de Inteligência (DIOPI/SENASP).

Entre os materiais apreendidos estavam porções de substâncias com características semelhantes à cocaína em diferentes apresentações, maconha e haxixe, além de aparelhos celulares, dinheiro em espécie e outros objetos que contribuirão para o aprofundamento das investigações. Os suspeitos encontrados no local foram conduzidos à unidade especializada da Polícia Civil para a adoção das medidas legais cabíveis.

A apreensão representa mais um resultado das ações permanentes desenvolvidas pela Polícia Civil no enfrentamento ao tráfico de drogas, contribuindo para a desarticulação de pontos de distribuição de entorpecentes e para o fortalecimento da segurança pública em Rondônia.

A Polícia Civil reafirma seu compromisso com a proteção da sociedade e destaca a importância da participação da população por meio de denúncias anônimas, que podem ser realizadas de forma segura e sigilosa pelos canais oficiais das forças de segurança.

Disque-Denúncia da PC/RO (197)

WhatsApp (69) 3216-8940