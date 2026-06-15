Poliana Rocha defende Virginia após críticas:

Por IG

Publicada em 15/06/2026 às 16h52

Nesta segunda-feira (15), Poliana Rocha, mãe de Zé Felipe, usou as redes sociais para esclarecer e desmentir um boato que circulou rapidamente entre fãs e seguidores da família.

A notícia falsa afirmava que Virginia Fonseca passaria cerca de 40 dias longe dos três filhos, Maria Alice, Maria Flor e José Leonardo, por conta de compromissos profissionais relacionados à Copa do Mundo.

Diante da repercussão, Poliana fez questão de rebater a informação e esclarecer que a influenciadora não ficará afastada das crianças pelo período mencionado.

A especulação ganhou força na internet, gerando preocupação e questionamento por parte dos seguidores da loira. Ao se deparar com a repercussão gigantesca do caso, Poliana decidiu intervir diretamente, colocando um ponto final no assunto.

A esposa de Leonardo comentou em uma publicação que propagava o boato na internet, esclarecendo que a dinâmica familiar não será alterada conforme o que foi divulgado. "Isso não procede! Sejamos justos! Essa semana as crianças já irão ficar com a mãe, conforme o combinado", disse ela, saindo em defesa de Virginia.

Com a declaração pública nas redes sociais, Poliana Rocha reformou que existe um acordo de convivência estabelecido entre Virginia Fonseca e Zé Felipe, assegurando que os pequenos continuarão mantendo a rotina de visitas e a presença constante de ambos os pais.

Repercussão nas redes sociais

Nas redes sociais, fãs e seguidores ficaram satisfeitos com a postura de Poliana Rocha em defender Virginia publicamente e colocar um ponto final no assunto, que rapidamente se tornou um dos mais comentados do X, o antigo Twitter.

"Que bom que a Poliana se pronunciou rápido. É muito simples colocar um ponto final nessa história de uma vez por todas", comentou uma seguidora. "Agora eu gostei da postura da Poli! A Virginia é atacada de todas as formas possíveis", disse outra. "Vou falar uma coisa pra vocês: se eles esclarecessem os boatos rapidamente, muita coisa seria evitada", disse uma terceira.