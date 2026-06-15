Carolina Ferraz perde a paciência após ser chamada de velha

Por IG

Publicada em 15/06/2026 às 16h47

A atriz e apresentadora Carolina Ferraz, de 58 anos, usou as redes sociais para rebater comentários etaristas e machistas que recebeu após publicar um vídeo sem maquiagem e sem filtros. Conhecida por compartilhar momentos do cotidiano com seus seguidores, a artista ficou indignada com as críticas feitas por homens que a chamaram de “velha” ao comentar sua aparência.

Em um vídeo publicado em seu perfil, Carolina contou que ficou surpresa com a quantidade de mensagens ofensivas recebidas. Segundo a atriz, muitos dos comentários partiram de homens que se sentiram no direito de julgar sua aparência apenas por ela aparecer de forma natural diante das câmeras.

Aos 58 anos, a atriz Carolina Ferraz usou suas redes sociais para falar sobre os comentários ofensivos que recebeu após publicar um vídeo sem maquiagem e sem filtros. Ela relatou ter sido alvo de ataques com teor machista e etarista, incluindo insultos que a chamavam de “velha”. pic.twitter.com/fuz76sjMRk

— iG (@iG) June 15, 2026

“Eu tô impressionada com a quantidade de homens falando que eu tô velha, que eu tô velha, como o tempo passou pra mim”, desabafou.

A apresentadora também ironizou alguns dos ataques, destacando que muitos dos autores das mensagens sequer cuidam da própria aparência. “Tem um homem lá que falou isso e é careca, gente! O cara é horroroso, o cara é inchado”, afirmou.

Desabafo contra o machismo

Durante o relato, Carolina refletiu sobre o comportamento de homens que costumam opinar sobre a aparência feminina sem serem questionados da mesma forma.

Segundo ela, existe uma cultura que normaliza esse tipo de julgamento, permitindo que homens façam comentários ofensivos sobre mulheres independentemente da própria aparência física.

“Eles se sentem no direito de julgar e estabelecer critérios e fazer comentários sobre outras mulheres”, disse a atriz, acrescentando que muitos ignoram suas próprias imperfeições enquanto apontam características físicas de outras pessoas.