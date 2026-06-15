Projeto “Sorriso que Transforma” leva atendimento odontológico às Comunidades Terapêuticas em Porto Velho

Por Eleni Caetano e Yonara Caetano

Publicada em 15/06/2026 às 16h37

O governo de Rondônia, por meio do Conselho Estadual de Políticas Públicas sobre Drogas (Conepod), em parceria com uma Instituição de Ensino Superior realizou no sábado (13) mais uma edição do projeto Sorriso que Transforma, na Associação de Cristãos para Ação nas Ruas (Acriar), em Porto Velho. A iniciativa beneficiou 14 pessoas em processo de recuperação da dependência química, oferecendo atendimento odontológico humanizado e contribuindo para a promoção da saúde, bem-estar e qualidade de vida dos acolhidos.

A ação integra as políticas públicas desenvolvidas pelo governo do Estado voltadas ao fortalecimento da rede de prevenção, cuidado e reinserção social de pessoas que enfrentam problemas relacionados ao uso de álcool e outras drogas. Por meio do Conepod, o governo tem ampliado parcerias estratégicas para garantir atendimento integral e oportunidades que auxiliem na reconstrução de vidas.

A atividade proporciona experiência prática aos futuros profissionais, ao mesmo tempo em que leva serviços essenciais de saúde bucal as pessoas em situação de vulnerabilidade social

Os atendimentos são realizados por acadêmicos do curso de Odontologia de uma Instituição de Ensino Superior, sob a supervisão dos professores Anderson Maia e Cláudia Roberta Moura. A atividade proporciona experiência prática aos futuros profissionais, ao mesmo tempo em que leva serviços essenciais de saúde bucal as pessoas em situação de vulnerabilidade social. Os internos serão encaminhados para fazerem o tratamento na clinica da instituição de ensino, que segue uma ordem de atendimento respeitando as triagens nas comunidades terapêuticas.

Para o governador de Rondônia, Marcos Rocha, a iniciativa reforça a importância da união entre o poder público e as instituições de ensino na construção de políticas públicas efetivas. “Quando unimos esforços em favor da recuperação e da inclusão social, conseguimos levar esperança e transformar realidades. O cuidado com a saúde bucal também fortalece a autoestima e contribui diretamente para o processo de recuperação dessas pessoas”, pontuou.

Segundo o presidente do Conepod, David Inácio, a atividade proporciona experiência prática aos futuros profissionais, ao mesmo tempo em que leva serviços essenciais de saúde bucal as pessoas em situação de vulnerabilidade social.

Participaram da ação a secretária-geral do Conepod, Aline Alves; a coordenadora do projeto Sorriso que Transforma e assessora do Conepod, Yonara Caetano; e o psicólogo do Conepod, Elias Santana. A iniciativa reforça que cuidar do sorriso é também fortalecer a recuperação, resgatar a autoestima e transformar histórias, promovendo cidadania e qualidade de vida para quem mais precisa.