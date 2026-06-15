Mari Menezes detalha affair do ex com Melody:

Por IG

Publicada em 15/06/2026 às 16h57

Mari Menezes, de 21 anos, revelou detalhes sobre o suposto envolvimento da cantora Melody, de 19, com seu ex-namorado, o DJ Ulisses, de 22 anos. Em participação recente no PodDelas, a influenciadora contou como descobriu que o músico tentava reatar o relacionamento com ela ao mesmo tempo em que estaria se envolvendo com a intérprete do hit "Jetski".

Ao ser questionada sobre o assunto pelo influenciador Lucas Rangel durante um teste com detector de mentiras, Mari contou — sem citar diretamente o nome do ex — que descobriu o suposto affair entre Melody e DJ Ulisses por meio de ligações telefônicas. Sem papas na língua, ela afirmou que, em um primeiro momento, o músico recusava as chamadas da cantora e negava qualquer envolvimento entre os dois.

“Eu soube com ele. Eu estava com ele e ela [estava] ligando e ele desligando e falando: ‘Ela é minha amiga. Não tem nada. Ela é uma criança’”, relatou Mari.

Na sequência, a influenciadora admitiu que, na época, estava considerando reatar o relacionamento com o DJ, mesmo após um término marcado por polêmicas e acusações públicas.

“A gente estava para voltar. Foi a época em que eu fiz a ‘tapadice’ [de pensar em reatar]”, revelou.

Segundo Mari, o músico ainda se ofereceu para bloquear Melody nas redes sociais, no entanto, ela recusou a proposta. “Não, você tem que fazer o que você achar certo”, reagiu ela à época.

Durante o relato, a influenciadora afirmou que, mesmo com a tentativa de reatar o namoro com DJ Ulisses, o relacionamento não foi para a frente. Segundo Mari, outra mentira do músico foi exposta e, após ela não aceitar a volta, ele voltou a se relacionar com Melody. “No final eu descobri mais uma mentira, não voltei e ele voltou para ela”, revelou a loira.

Por fim, Mari atualizou qual é a situação de seu relacionamento com DJ Ulisses atualmente. Segundo a influenciadora, após esse episódio, ela cortou relações com o ex-namorado por completo. “Bloqueado. Eu falei: ‘Vou bloquear porque é um doido mesmo’”, finalizou a influenciadora.

Após concluir o seu relato, o resultado do detector de mentiras deu positivo, indicando que os episódios narrados por Mari são verdadeiros.

Vale lembrar que, apesar de já terem sido flagrados juntos, Melody e DJ Ulisses nunca assumiram um namoro publicamente. O iG tentou contato com as equipes de ambos, porém, não obteve resposta até a publicação desta reportagem. O espaço