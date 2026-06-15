Atriz de novela da Record morre aos 35 anos após ataque cardíaco

Por IG

Publicada em 15/06/2026 às 16h44

A atriz turca Ece Irtem foi encontrada morta na manhã desta segunda-feira (15), aos 35 anos. De acordo com informações divulgadas pela imprensa local, a artista teria sido vítima de um ataque cardíaco.

Conhecida por seu trabalho em produções de televisão na Turquia, Ece conquistou também o público brasileiro após integrar o elenco da novela turca “One Love”, exibida no Brasil pela Record sob o título “Coração de Mãe”.

Carreira na televisão e no teatro

Nascida em Sivas, na Turquia, Ece Irtem construiu uma trajetória consolidada na atuação e participou de diversos projetos ao longo da carreira. A artista também trabalhou ao lado de nomes renomados do cenário cultural turco, como a soprano Aytul Büyüksarac e o tenor Levent Günduz.

Seu talento e carisma fizeram dela uma figura conhecida pelo público local, além de ampliar sua popularidade internacional por meio das produções turcas que vêm conquistando audiência em diversos países.

Sucesso no Brasil com “Coração de Mãe”

No Brasil, Ece Irtem ficou conhecida por interpretar Isil na novela “One Love”, personagem que recebeu o nome de Hande na adaptação em português exibida pela Record.

A trama estreou na programação da emissora em janeiro deste ano e rapidamente conquistou os fãs das novelas turcas, gênero que tem ganhado cada vez mais espaço na televisão brasileira.

A atuação da artista foi bastante elogiada pelos telespectadores, que passaram a acompanhar sua trajetória após a exibição da produção.

Homenagens após a morte

A notícia da morte de Ece Irtem provocou comoção entre colegas de profissão e admiradores. Nas redes sociais, as roteiristas Melis Civelek e Zeynep Gür, que trabalharam com a atriz, publicaram uma emocionante mensagem de despedida.

“Estamos profundamente tristes com a perda da nossa querida Ece, com quem cruzamos caminhos em três projetos diferentes e que conquistou o coração de todos com sua bondade. Apresentamos nossas condolências à sua família, entes queridos e a todos que a amavam”, diz a nota compartilhada pelas autoras.

Comoção entre fãs

A morte precoce da atriz gerou uma onda de homenagens nas redes sociais, tanto na Turquia quanto em outros países onde seu trabalho era acompanhado. Fãs lamentaram a partida da artista e destacaram seu talento, simpatia e dedicação à carreira.

Ece Irtem deixa um legado construído por meio de personagens que marcaram o público e por uma trajetória artística que ultrapassou fronteiras, conquistando admiradores em diferentes partes do mundo.

A Record também se pronunciou e lamentou a partida da artista.

“É com profundo pesar que a RECORD lamenta o falecimento da atriz turca Ece İrtem, ocorrido na madrugada desta segunda-feira (15/06), aos 35 anos. A artista deixa um legado de personagens marcantes e será lembrada com carinho por fãs e colegas de profissão. Atualmente, a atriz pode ser vista na tela da RECORD interpretando Hande na novela Coração de Mãe (Sandık Kokusu). Com sua atuação na trama, Ece conquistou o público brasileiro, que agora lamenta a perda precoce da artista. Nascida em 14 de junho de 1991, na cidade de Sivas, na Turquia, Ece formou-se em Ópera e Canto pela Universidade Yaşar, em 2014, concluindo o curso como a terceira melhor aluna de sua turma. A RECORD manifesta sua solidariedade aos familiares, amigos e admiradores da atriz, desejando conforto e força a todos neste momento de dor”,TV Record;.