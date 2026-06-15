Acolhimento e valorização: curso de formação de novos membros do MPRO é iniciado

Por GCI

Publicada em 15/06/2026 às 16h42

Na manhã da segunda-feira (15/6), o Ministério Público de Rondônia (MPRO) iniciou o curso de formação dos cinco novos promotores de Justiça empossados na semana anterior. A solenidade de abertura foi conduzida pelo Procurador-Geral de Justiça, Alexandre Jésus de Queiroz Santiago, marcando o início da preparação institucional dos novos membros.

Os promotores substitutos foram recepcionados por diversas autoridades da instituição, entre elas o Corregedor-Geral, Héverton Aguiar; a diretora da Escola Superior do MPRO (Empro), Edna Capeli; além da chefe de gabinete da PGJ, Flávia Shimizu; do diretor do Centro de Controle Disciplinar (Codi), André de Almeida; do presidente da Associação do MPRO (Ampro), Elias Chaquian; do chefe de gabinete da Subprocuradoria-Geral de Justiça, Julian Farago; e da chefe de gabinete da Corregedoria-Geral, Yara Travalon.

Início das atividades

Em seu discurso de acolhida aos novos integrantes do MPRO, o Procurador-Geral de Justiça, Alexandre Santiago, deu as boas-vindas aos novos membros e destacou a importância do curso de formação. Ele enfatizou uma gestão voltada à valorização humana, mencionando benefícios que abrangem desde a segurança institucional até programas de assistência à saúde e capacitação internacional. Além do suporte administrativo, o PGJ abordou a necessidade de reinvenção institucional diante dos avanços tecnológicos, como a inteligência artificial, e das transformações sociais contemporâneas. Também transmitiu aos recém-empossados uma mensagem de resiliência e propósito, incentivando-os a buscarem a justiça social e a satisfação profissional, mesmo diante das adversidades inerentes à carreira.

O Corregedor-Geral, Héverton Aguiar, citou o pensamento existencialista de Sartre ao enfatizar que a nova função não era apenas um emprego, mas uma “condenação à liberdade”, na qual cada escolha institucional carrega responsabilidades e consequências profundas para a sociedade. Destacou que o Ministério Público local se diferencia pela proximidade e estrutura acolhedora, exigindo dos novos membros uma atuação pautada pela sensibilidade humana e dedicação diante das carências do estado, e concluiu incentivando os novos colegas a buscarem a excelência no dever cumprido.

A diretora da Empro, Edna Capeli, orientou os novos integrantes sobre a transição da vida privada para uma identidade pública e institucional, destacando que cada ação passaria a refletir a imagem da instituição perante a sociedade. Enfatizou a busca pelo acerto e pela excelência técnica, afirmando que a confiança da comunidade é um dos principais ativos para o sucesso das ações do Ministério Público.

Em seu discurso, o presidente da Ampro, Elias Chaquian, destacou o avanço tecnológico como ferramenta de apoio ao exercício da função e incentivou a atuação proativa dos novos membros. Como mensagem central, reforçou a importância de agir com prontidão para assegurar o cumprimento de prazos e a proteção da sociedade, ressaltando que a iniciativa é essencial para o fortalecimento institucional.

Cronograma

O curso de ingresso dos promotores recém-empossados do MPRO, conforme destacou a diretora da Empro, será desenvolvido em duas fases. A primeira fase terá duração aproximada de dois meses e está dividida em teórica e prática.

A parte teórica será conduzida pela Escola Superior do MPRO e está estruturada em módulos que incluem a apresentação da administração superior, sistemas institucionais, unidades organizacionais, gestão e a atuação nas áreas cível e criminal; já a parte prática será conduzida pela Corregedoria e consistirá no acompanhamento dos promotores de Justiça substitutos das atividades exercidas pelos membros da instituição.

A segunda fase consistirá na avaliação das atividades exercidas pelos novos membros ao longo do estágio probatório, que culminará no vitaliciamento no cargo após o período de dois anos.

Em sua fala, a diretora também enfatizou o compromisso do Ministério Público com a resolução de problemas sociais, ressaltando o papel da instituição dedicada a atender às expectativas e necessidades da sociedade.