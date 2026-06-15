Porto Velho intensifica combate ao trabalho infantil

Por Adaides Batista

Publicada em 15/06/2026 às 16h40

O dia 12 de junho, instituído como o Dia Mundial de Combate ao Trabalho Infantil, é uma data de grande relevância para a conscientização e mobilização da sociedade no enfrentamento dessa violação de direitos. A ocasião reforça a necessidade de proteger crianças e adolescentes, garantindo-lhes o acesso à educação, ao lazer, à convivência familiar e comunitária e ao desenvolvimento saudável, livres de qualquer forma de exploração.

Neste ano de 2026, a campanha alusiva à data teve como tema “Cartão Vermelho contra o Trabalho Infantil”. Ao longo da semana, a Prefeitura de Porto Velho, por meio da Secretaria Municipal de Inclusão e Assistência Social (Semias) e do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil (PETI), promoveu ações de sensibilização e conscientização voltadas ao combate ao trabalho infantil.

Na última quarta-feira (11), foi realizado um pit stop educativo na Avenida Pinheiro Machado. A atividade contou com a participação da equipe da Semias e a presença do secretário municipal de Inclusão e Assistência Social, Paulo Afonso, fortalecendo a mobilização e reafirmando o compromisso da gestão municipal com a proteção integral de crianças e adolescentes.

Ainda na quarta-feira, a equipe esteve no distrito de Jaci-Paraná, no Cras Teodoro Crommo, onde promoveu um pit stop e uma roda de conversa com a comunidade. Durante a ação, foram abordados os riscos e prejuízos causados pelo trabalho infantil, além da importância da atuação conjunta da sociedade na prevenção e denúncia dessa prática. A atividade contou com a participação do Conselho Tutelar Distrital, reforçando a rede de proteção e garantia de direitos.

“A equipe também participou do podcast ‘Café com Roxelle’, levando informações e esclarecimentos sobre o tema. Durante a entrevista, foram destacadas a importância da denúncia, da prevenção e do engajamento de toda a sociedade na luta pela erradicação do trabalho infantil”, informou a coordenadora do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil de Porto Velho, Raimunda Monteiro.

Para Paulo Afonso, o objetivo é conscientizar a sociedade de que o trabalho infantil é uma violação de direitos

A Semias em alusão ao Dia Internacional de Combate ao Trabalho Infantil, realiza hoje (12), a partir das 9h, um pit stop na esquina das avenidas Rio Madeira e Vieira Caúla. “Este será um importante momento de conscientização, mobilização e fortalecimento da nossa rede de proteção às crianças e adolescentes ampliando essa mensagem tão necessária à sociedade”, disse a diretora de Proteção Social Especial (DPSE), Poliana Miranda.

Segundo o secretário municipal de Inclusão e Assistência Social, Paulo Afonso, “o objetivo é conscientizar a sociedade de que o trabalho infantil é uma violação de direitos que compromete o presente e o futuro de milhares de crianças. Por isso, seguimos fortalecendo a rede de proteção, promovendo ações educativas e incentivando a denúncia, para que nossas crianças possam viver plenamente sua infância, com acesso à educação, ao lazer, à convivência familiar e a oportunidades que garantam um desenvolvimento saudável e digno”.

“Neste Dia Mundial de Combate ao Trabalho Infantil, reforçamos a importância da conscientização, da denúncia e do fortalecimento das políticas públicas voltadas à proteção da infância e da adolescência. A Prefeitura de Porto Velho, por meio da Semias e de toda a rede de proteção, seguirá atuando para garantir direitos, promover oportunidades e assegurar que nossas crianças e adolescentes tenham um futuro digno e promissor”, afirmou o prefeito Léo Moraes.

DENÚNCIA

Em Porto Velho, denúncias de trabalho infantil podem ser feitas de forma anônima pelos seguintes canais:

Pit stop ocorreu na esquina das avenidas Rio Madeira e Vieira Caúla

Disque 100 – Serviço nacional de Direitos Humanos, gratuito e disponível 24 horas por dia. É o principal canal para denúncias de trabalho infantil, exploração e outras violações de direitos de crianças e adolescentes.

Conselho Tutelar:

1° Conselho Tutelar da Criança e Adolescente – telefone: (69) 99981-0664.

2º Conselho Tutelar – (69) 99983-1383.

3º Conselho Tutelar – (69) 98473-4966.

4º Conselho Tutelar – (69) 98473-3758.

I Conselho Tutelar Distrital (Jaci-Paraná) – (69) 99979-1799 ou (69) 3236-6121.

Polícia Militar (190) – Para situações de flagrante ou risco imediato à criança ou adolescente.

Polícia Civil (197) – Também recebe denúncias relacionadas à exploração do trabalho infantil.

Plantão Social da Prefeitura de Porto Velho – Atendimento 24 horas pelo telefone (69) 98473-5966.