PM apreende arma artesanal e prende homem por porte ilegal em Candeias

Por PM/RO

Publicada em 11/06/2026 às 09h30

Uma guarnição da Polícia Militar em Candeias do Jamari realizou a prisão de um homem por porte ilegal de arma de fogo durante uma ação policial em uma área rural do município de Candeias do Jamari.

A ocorrência foi registrada quando os policiais realizavam averiguações em uma propriedade rural após informações relacionadas à movimentação de pessoas na região. Durante a ação, a equipe identificou diversos veículos e motocicletas concentrados nas proximidades do local, sendo realizadas abordagens para averiguação.

No decorrer das buscas, os militares localizaram com um dos abordados uma arma de fogo de fabricação artesanal, calibre .36, além de dez munições intactas compatíveis com o armamento.

Questionado sobre a posse da arma, o indivíduo informou que portava o objeto para sua defesa pessoal. Diante da constatação do porte irregular, os policiais deram voz de prisão ao suspeito e realizaram sua condução à Central de Flagrantes para a adoção das medidas legais cabíveis.

A arma e as munições apreendidas foram apresentadas à autoridade policial responsável pelo procedimento.

A ação demonstra o compromisso da Polícia Militar de Rondônia com a prevenção de crimes e a retirada de armas ilegais de circulação, contribuindo para a preservação da ordem pública e da segurança da população.

Polícia Militar de Rondônia: Servindo e Protegendo.