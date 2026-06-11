Além de João Pedro, do Chelsea, veja famosos que aparecem em curta de Madonna

Por R7

Publicada em 11/06/2026 às 10h03

Madonna vem dando o que falar nas redes sociais após o lançamento do curta-metragem Confessions II. O projeto, divulgado nesta segunda-feira (8), reúne diversas celebridades, além de referências à carreira da “Rainha do Pop” e ao seu próximo álbum, que será lançado em 3 de julho.

Entre as participações especiais está o jogador brasileiro João Pedro, do Chelsea, que chegou a ser cotado para a Copa do Mundo, mas acabou ficando de fora da convocação.

O atacante aparece em uma cena ao lado do jogador inglês Cole Palmer, que também atua no Chelsea. Os colegas estão usando o banheiro quando Madonna invade o local cantando e dançando.

Além deles, nomes da música como Arca, Shygirl e Sabrina Carpenter também participaram do vídeo. Sabrina, inclusive, participa da faixa Bring Your Love do álbum Confessions On A Dance Floor: Part II.

Outros escolhidos por Madonna para participar do curta foram Benedict Cumberbatch, Julia Garner, Odessa A’zion, Archie Madekwe, Kate Moss, Debi Mazar, Gwendoline Christie e Richard E. Grant.

Confira o elenco do curta-metragem Confessions II

Arca

Archie Madekwe

Benedict Cumberbatch

Cole Palmer

Debi Mazar

Feid

Gwendoline Christie

Honey Dijon

João Pedro

Julia Garner

Kate Moss

Odessa A’zion

Richard E. Grant

Sabrina Carpenter

Shygirl

Lourdes Leon