Por Fabíola Reipert

Publicada em 11/06/2026 às 10h30

Os agentes do FBI das redes sociais já tinham montado toda a linha de investigação, mas Ana Castela resolveu encerrar o caso.

A Boiadeira se viu no centro de uma nova teoria dos internautas depois que uma frase dita por ela no clipe de É Que Eu Não Te Esqueci foi associada à novela envolvendo Virginia Fonseca, Vini Jr. e Zé Felipe.

Logo nos primeiros segundos do vídeo, lançado no fim de maio, Ana aparece ao telefone e dispara: “Já virei a página. Então, fica bem, que eu tô muito bem aqui. Beijo, tchau”. Bastou isso para os especialistas em fofoca da internet ligarem todos os pontos possíveis... e alguns impossíveis também.

O motivo? Vini Jr. teria usado a expressão “fica bem” ao se despedir de Virginia após o término do namoro. Dias depois, Zé Felipe também recorreu às mesmas palavras para debochar da ex-mulher. Pronto. Foi o suficiente para muita gente acreditar que Ana tinha mandado um recado daqueles.

Mas, segundo a Boiadeira, em entrevista à revista Quem durante o São João da Thay, em Imperatriz (MA), tudo não passou de coincidência.

“Ah não, mas a gente grava... Eu tinha gravado antes. A gente grava muito antes o clipe para lançar o clipe, né? A gente grava e, depois de um tempão, eles editam. Até editar demora”, explica.

Traduzindo: quando a frase foi gravada, a internet ainda nem estava surtando com o tal “fica bem”.

Ainda assim, a explicação não impediu que a internet criasse sua própria versão da história. Afinal, quando Ana Castela, Zé Felipe, Virginia e Vini Jr. aparecem na mesma frase, qualquer coincidência vira teoria... e qualquer teoria vira assunto!