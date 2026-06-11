Inscrições abertas para seletiva de taekwondo que definirá representantes no JIR

Por André Oliveira

Publicada em 11/06/2026 às 11h18

A Prefeitura de Porto Velho, por meio da Secretaria Municipal de Turismo, Esporte e Lazer (Semtel), está com inscrições abertas para a Seletiva Municipal de Taekwondo, que definirá os atletas que irão representar o município nos Jogos Intermunicipais de Rondônia (JIR).

A participação é gratuita e as inscrições podem ser realizadas até o dia 15 de junho, por meio do endereço eletrônico fetron.com.br/eventos. A seletiva acontecerá no Centro de Ensino da Polícia Militar de Rondônia (PM/RO).

A iniciativa tem como objetivo fortalecer o esporte local, incentivar a prática esportiva e proporcionar oportunidades para que atletas porto-velhenses possam competir em uma das maiores competições esportivas do estado.

De acordo com o secretário municipal de Turismo, Esporte e Lazer, Cássio Moura, a seletiva representa uma importante oportunidade para os praticantes da modalidade demonstrarem seu potencial.

"A Prefeitura de Porto Velho segue investindo e incentivando o esporte em suas diversas modalidades. Essa seletiva é uma oportunidade para que nossos atletas mostrem sua capacidade técnica e conquistem uma vaga para representar o município nos Jogos Intermunicipais de Rondônia. Temos grandes talentos e queremos fortalecer cada vez mais o esporte na nossa cidade", destacou o secretário.

O prefeito Léo Moraes ressaltou que o incentivo ao esporte é uma ferramenta fundamental para promover qualidade de vida, inclusão social e desenvolvimento de novos talentos.

"Estamos trabalhando para ampliar as oportunidades aos nossos atletas e fortalecer o esporte em Porto Velho. O taekwondo tem revelado grandes talentos e essa seletiva é mais uma chance para que nossos competidores mostrem seu potencial e levem o nome da nossa cidade com orgulho para os Jogos Intermunicipais de Rondônia", afirmou o prefeito.

A Semtel reforça ainda que a participação é aberta aos atletas que atendam aos critérios estabelecidos pela organização e incentiva a comunidade esportiva a realizar a inscrição dentro do prazo.