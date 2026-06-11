Associação rural de Monte Negro recebe carreta agrícola com recurso do deputado Pedro Fernandes

Por Assessoria Parlamentar

Publicada em 11/06/2026 às 11h24

O Consórcio dos Produtores Rurais Organizados de Monte Negro (COPROMN) adquiriu uma carreta agrícola metálica tipo basculante com recurso de emenda parlamentar destinado pelo deputado estadual Pedro Fernandes (PRD). O novo implemento chega para fortalecer as atividades desenvolvidas pelos produtores rurais atendidos pela entidade, proporcionando mais eficiência, agilidade e melhores condições de trabalho no campo.

Para o deputado Pedro Fernandes, investir nas associações rurais é uma forma de apoiar diretamente quem produz e contribui para o crescimento da economia de Rondônia.

“Nosso compromisso é continuar trabalhando para fortalecer o setor produtivo e apoiar as associações que desempenham um papel fundamental no desenvolvimento das comunidades rurais. Quando investimos em equipamentos e estrutura, estamos ajudando quem gera emprego, renda e movimenta a economia dos municípios”, destacou o parlamentar.

O vereador Joaquim Sereno destacou a importância dos novos equipamentos para fortalecer a produção na região. "É um reforço muito importante para as famílias produtoras da associação e beneficia diretamente as famílias da região", disse.

A carreta agrícola será utilizada para auxiliar os produtores nas atividades diárias, contribuindo para o transporte de insumos, produção e demais demandas da agricultura da região.

Os recursos destinados à aquisição de implementos agrícolas para associações reforçam o compromisso do mandato com o fortalecimento da agricultura familiar, bem como com o apoio e a valorização dos produtores que contribuem para o desenvolvimento de Rondônia.