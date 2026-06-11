Luana Piovani detona Copa do Mundo:

Por IG

Publicada em 11/06/2026 às 10h24

A atriz Luana Piovani voltou a causar polêmica nas redes sociais ao revelar que pretende boicotar a Copa do Mundo de 2026. Sem papas na língua, a atriz afirmou que não pretende assistir a nenhuma partida do torneio e explicou os motivos por trás da decisão.

Segundo a artista, a postura da FIFA e a relação da entidade com o presidente dos Estados Unidos estão entre as principais razões para sua revolta. Durante um desabafo, Luana criticou duramente a organização responsável pelo futebol mundial.

"Eu não vou assistir a nenhum jogo da Copa. Isso é importante? Não. Não é importante para ninguém, mas para mim é. Cara, como é que a FIFA, que é uma instituição tão escrota e dona de tudo que eles botam a mão, está chupando as bolas do Trump?!", disparou.

A atriz foi além e afirmou que, diante do cenário atual, não consegue enxergar motivos para acompanhar a competição. Para ela, o mundo enfrenta problemas muito mais urgentes do que um evento esportivo.

Gente, como é que vocês têm coragem de achar uma Copa boa, ou de assistir, ou de torcer por quem quer que seja? O mundo está acabando e vocês estão preocupados com a Copa. Eu não vou assistir a nenhum jogo.Luana Piovani

Consciência social

Luana Piovani ressaltou que as nações participantes deveriam se unir em protesto contra o que considera problemático na organização do evento. De acordo com a atriz, falta discernimento global para lidar com essas questões.