Selton Mello leva invertida após criticar seleção brasileira:

Por Fabíola Reipert/R7

Publicada em 11/06/2026 às 10h17

O que era para ser apenas um desabafo acabou virando uma verdadeira prorrogação nas redes sociais.

Selton Mello resolveu abrir o coração sobre sua falta de empolgação com a Copa do Mundo, mas encontrou uma torcida organizada de críticos pelo caminho!

Em publicação no Facebook, o ator confessou que já não acompanha a seleção brasileira como antigamente e revelou sentir falta dos tempos em que nomes como Ronaldinho Gaúcho e Romário brilhavam em campo.

“Nenhum interesse na Copa do Mundo, nem sei quando a gente joga. Parei no Ronaldinho Gaúcho, Adriano, Romário, Ronaldo, Cafu, Kaká, etc”, escreveu.

Selton ainda explicou que não consegue mais se identificar com os jogadores atuais e fez um questionamento aos seguidores.

“Não há mais amor pela camisa nem paixão em defender o país. Não me contagiam, não me pegam mais. Alguém assim?”, perguntou.

A resposta veio... e não foi exatamente a que ele esperava. Entre os comentários, muitos internautas decidiram rebater o ator sem cerimônia.

“Ninguém tem interesse em você também, ainda bem! Vem hexa”, disparou um. “Tomara que os jogadores não fiquem sabendo da opinião do Selton Mello, podem ficar preocupados”, ironizou outro. “Mas nas premiações quer ser apoiado, bem seletivo né?”, escreveu um terceiro.

Teve também quem colocasse em dúvida o tipo de torcida do artista. “Honestamente? Esse tipo de comentário do Selton é de alguém que torcia pela taça e não pelo seu país”, afirmou um usuário. 😬

Já outro preferiu partir para a zoeira: “Se ele tá postando no Facebook ainda dá pra ver que ele parou mesmo na época de Ronaldinho e cia”.