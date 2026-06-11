SINTERO: Nota Técnica sobre a suspensão da Mediação Tecnológica; medida pode gerar prejuízos ao ensino de milhares de estudantes

Por SINTERO

Publicada em 11/06/2026 às 11h28

O SINTERO divulga a Nota Técnica nº 01/2026, elaborada em razão da suspensão das atividades da Mediação Tecnológica na rede estadual de ensino de Rondônia, situação que afeta milhares de estudantes, especialmente aqueles residentes em áreas rurais, ribeirinhas, indígenas e de difícil acesso. O sindicato manifesta preocupação com os impactos da interrupção sobre o direito à educação.

Embora mantenha sua posição histórica de defesa da educação presencial e de críticas à expansão da Mediação Tecnológica como substituta dos investimentos em escolas e profissionais da educação, o SINTERO ressalta que nenhuma divergência sobre o modelo educacional pode justificar a interrupção do atendimento aos estudantes.

Diante desse cenário, o sindicato exige do Estado esclarecimentos oficiais sobre os motivos da suspensão.