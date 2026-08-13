Por Jean Carla Costa

Publicada em 13/08/2026 às 12h02

A Secretaria Municipal de Agricultura, Pecuária e Abastecimento (Semagric) fortalece ações de capacitação e geração de renda por meio de iniciativas que valorizam a produção rural e o empreendedorismo feminino. No último final de semana, a Agrotrópical Amazônia realizou uma oficina de extração e beneficiamento da fibra de bananeira, ensinando técnicas para transformar a matéria-prima em bolsas, acessórios, objetos decorativos e outros produtos artesanais.

A atividade dá continuidade à capacitação realizada na Bahia, por meio de convênio entre a Semagric e a Jirau Energia, encerrado no ano passado. “É conhecimento que gera oportunidade”, destacou o gerente do Departamento Rural da Semagric, Roseval Guzo.

A formação realizada na comunidade de Cambaúba, em Amargosa (BA), possibilitou que mulheres de Porto Velho aprendessem técnicas de extração, preparação e beneficiamento da fibra de bananeira. O conhecimento adquirido agora é multiplicado na capital, permitindo que outras mulheres tenham acesso às técnicas e possam transformar uma matéria-prima disponível na região em produtos com potencial de comercialização.

A artesã Najhara Lopes destaca a importância da iniciativa para o fortalecimento do empreendedorismo feminino. “É uma oportunidade de aprender, produzir e gerar renda”.

Para o secretário da Semagric, Douglas Bener, ações como a oficina realizada na Agrotrópical Amazônia contribuem para aproximar capacitação, sustentabilidade e geração de renda. O aproveitamento da fibra, que muitas vezes seria descartada, agrega valor à produção rural e estimula a economia circular.

Para o prefeito Léo Moraes, iniciativas como essa fortalecem a autonomia das mulheres e mostram que a produção rural também pode abrir novos caminhos para o empreendedorismo.

“Quando transformamos conhecimento em oportunidade, fortalecemos não apenas a renda das famílias, mas também o protagonismo das mulheres. Valorizar o que é produzido no nosso território, incentivar o empreendedorismo e dar condições para que novas atividades gerem renda é uma forma de construir uma economia mais forte e sustentável em Porto Velho”, afirmou o prefeito Léo Moraes.

A iniciativa também conta com a atuação da Arirambas Ambiental, associação formada majoritariamente por mulheres, fortalecendo uma rede de conhecimento, empreendedorismo e valorização dos recursos disponíveis no próprio território.