Samuel 'brigou' com OAB até vencer; Abib deve defender Confúcio e ponte com Lula; e Fúria tem Cacoal de vitrine

Por Herbert Lins

Publicada em 11/06/2026 às 09h49

Prof. Me. Herbert Lins – MTE 1143

O Brasil continua preso à polarização ideológica entre esquerda e direita.

CARO LEITOR, hoje é dia de #TBT. O Brasil continua preso à polarização ideológica entre esquerda e direita. De um lado, o discurso do “Lula ladrão”; do outro, o “Flávio Rachadinha”. Enquanto os polos trocam acusações de corrupção, grande parte do eleitorado permanece na bolha Lula x Bolsonaro e ignora nomes que buscam espaço na disputa presidencial, como Ronaldo Caiado (PSD), Romeu Zema (Novo), Renan Santos (Missão) e Augusto Cury (Avante). Para muitos eleitores, a política deixou de ser uma escolha de propostas e passou a ser uma disputa entre grupos rivais. Nesse ambiente, criticar o próprio lado é visto como traição, enquanto os erros do adversário são amplificados. Por fim, a polarização oferece uma narrativa simples para problemas complexos. É mais fácil dividir o cenário entre “nós” e “eles” do que avaliar dezenas de candidatos, programas de governo e diferentes visões de país. Enquanto essa lógica prevalecer, candidatos fora dos polos terão dificuldade para ganhar visibilidade e construir uma alternativa eleitoral competitiva.

Falsa

As redes sociais reforçam o chamado “viés de confirmação”. Os algoritmos priorizam conteúdos alinhados às crenças do usuário, criando uma falsa sensação de consenso, dificultando o contato com visões diferentes e reduzindo a disposição para avaliar novas lideranças.

Atrapalha

O personalismo da política brasileira atrapalha o debate público de projetos de poder nacional desenvolvimentista. Assim, nomes como Ronaldo Caiado (PSD), Romeu Zema (Novo), Augusto Cury (Avante) ou outros potenciais candidatos enfrentam dificuldades para se tornarem alternativa.

Racional

O eleitor brasileiro carrega uma forte desconfiança nas instituições e nos políticos. Quando surgem acusações de corrupção contra um lado, seus apoiadores costumam responder apontando acusações contra o outro, gerando uma lógica de “e o outro lado?”, em vez de uma análise racional mais profunda.

Presença

Desde ontem (10), Cacoal se tornou o centro das atenções da política rondoniense com a realização da 3ª Marcha dos Vereadores de Rondônia. Nesta quinta-feira (11), o evento contará com a presença dos sete pré-candidatos ao Governo do Estado, em programação promovida pela Associação Brasileira de Câmaras Municipais (ABRACAM), em parceria com a OAB.

Confirmaram

Confirmaram presença os pré-candidatos a governadores Hildon Chaves (União), Marcos Rogério (PL), Adailton Fúria (PSD), o ex-deputado federal Expedito Netto (PT), o advogado Samuel Costa (PSB) e o neófito em política Pedro Abib (MDB). Já o pré-candidato Luis Theodoro do PSOL não confirmou presença.

Trajetória

O ex-prefeito de Porto Velho e pré-candidato ao Governo de Rondônia, Hildon Chaves (União), deverá apresentar sua trajetória de sucesso na gestão pública e privada, destacando as realizações à frente da capital que lhe renderam a fama de “tocador de obras”.

Experiência

O pré-candidato ao Governo de Rondônia, senador Marcos Rogério (PL), deverá destacar sua atuação em Brasília, especialmente a destinação de emendas para obras de infraestrutura nos municípios, além de direcionar críticas à gestão do governador Coronel Marcos Rocha (PSD).

Vitrine

O pré-candidato ao Governo de Rondônia, Adailton Fúria (PSD), deverá destacar sua trajetória como legislador e gestor público, utilizando os resultados de sua administração em Cacoal como principal vitrine. De quebra, deve reforçar sua condição de candidato apoiado pelo governador Coronel Marcos Rocha (PSD).

Destacar

O pré-candidato ao Governo de Rondônia, Expedito Netto (PT), deverá destacar os investimentos do governo Lula no estado e defender que, se eleito, terá o Governo Federal como principal parceiro. Resta saber como um público majoritariamente conservador receberá essa mensagem de Netto.

Polêmica

Encerrada a polêmica sobre a tentativa da OAB de Cacoal de restringir a participação de pré-candidatos ao governo com base na pesquisa Veritá (Registro RO 02672/2026), suspensa pela Justiça Eleitoral, o pré-candidato a governador Samuel Costa (PSB) assegurou seu direito de fala perante os vereadores rondonienses.

Renovação

O pré-candidato a governador Samuel Costa (PSB), como candidato de menor estrutura político-partidária, tende a defender renovação, diálogo e maior participação dos municípios nas decisões do Estado.

Defender

A missão do pré-candidato a governador Pedro Abib será defender o legado do MDB nos tempos em que governou Rondônia e exaltar o mandato do senador Confúcio Moura (MDB) como principal ponte com o governo Lula. Em outras palavras, tentar convencer a plateia de que experiência política e alinhamento com Brasília ainda rendem mais frutos do que discurso de ódio.

Entregou

O deputado estadual Alan Queiroz (PL) entregou um trator à Associação ARAPM, em Alvorada d’Oeste, atendendo a uma solicitação do vereador Adão Moura. A ação reforça o compromisso do parlamentar com o fortalecimento da agricultura familiar e o apoio aos produtores rurais.

Esporte

Falando em compromisso, o deputado estadual Marcelo Cruz (Avante) tem se destacado como um dos principais incentivadores do esporte amador em Porto Velho. Com apoio a campeonatos de futebol nos bairros, o parlamentar ajuda a movimentar os finais de semana da capital e fortalece a prática esportiva nas comunidades.

Bandeira

A professora Rosângela Marum é pré-candidata a deputada estadual pelo PSD e tem como principal bandeira política a educação, área na qual atua há mais de 35 anos no estado. A história de Rosângela se mistura com o próprio desenvolvimento de Rondônia, estado onde construiu sua família, carreira e atuação pública.

Construiu

Rosângela Marum é pedagoga formada pela UNIR, com especializações em Gestão Escolar e Metodologia do Ensino Superior. Rosângela construiu sua trajetória profissional na rede pública de ensino, exercendo funções de professora, supervisora, diretora escolar e coordenadora regional de educação em Ji-Paraná.

Alegria

A coluna identificou o desânimo da população para decorar ruas e avenidas para a Copa do Mundo de Futebol. Na contramão do desânimo, o prefeito Léo Moraes (Podemos) lançou a Avenida da Alegria do Hexa - Farquhar com Sete de Setembro - com decoração horizontal e vertical.

Requalificação

O vereador Dr. Junior Queiroz (Republicanos) garantiu, junto à Prefeitura de Porto Velho, a requalificação asfáltica das vias do bairro Industrial, atendendo a uma demanda antiga dos moradores e contribuindo para a melhoria da mobilidade urbana na região.

Sério

Falando sério, o eleitor não deixa necessariamente de enxergar outras opções por falta de informação, mas porque identidade política, redes sociais, rejeição ao adversário e simplificação do debate acabam criando barreiras para uma avaliação mais ampla do cenário político fora da bolha ideológica.