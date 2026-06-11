Governo de Rondônia recupera mais de 500 km de rodovias e impulsiona escoamento da produção na Zona da Mata

Por Ricardo Barros

Publicada em 11/06/2026 às 10h33

Com o objetivo de garantir melhores condições de trafegabilidade e assegurar o escoamento da produção agrícola e pecuária, o governo de Rondônia realizou o patrolamento de mais de 500 quilômetros de rodovias estaduais primárias (não pavimentadas) na região da Zona da Mata. Os trabalhos tiveram início no mês de março, e foram executados pelas equipes da 5ª Residência Regional do Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes (DER-RO).

As ações contemplaram importantes corredores produtivos da região, incluindo:

RO-383 (Linha 47,5): em Alta Floresta d’Oeste, no trecho que liga o município ao distrito de Nova Gease;

RO-135: sentido Porto Rolim do Guaporé, também em Alta Floresta d’Oeste;

RO-135 (Linha 160): entre Alta Floresta d’Oeste e Novo Horizonte d’Oeste;

RO-484: em Santa Luzia d’Oeste;

RO-491: em São Felipe d’Oeste;

RO-492: entre o distrito de Nova Estrela, em Rolim de Moura;

RO-370: da Vila Marcão, em Alto Alegre dos Parecis, até o município de Parecis;

RO-490: no trecho que atende as comunidades de Flor da Serra e São Luiz, em Alto Alegre dos Parecis.

Para o governador de Rondônia, Marcos Rocha, a manutenção das rodovias é essencial para fortalecer a economia estadual e garantir mais desenvolvimento e segurança à população. “Temos trabalhado de forma permanente para manter as estradas em boas condições de tráfego. As vias são fundamentais para o transporte da produção agrícola, especialmente neste período de colheita do café, além de atender moradores, estudantes e produtores rurais”, evidenciou.

Segundo o residente da 5ª regional do DER-RO, Nilson Oliveira, a execução dos serviços contribui diretamente para a mobilidade e o fortalecimento das atividades econômicas da região. “A Zona da Mata possui uma forte vocação agrícola e pecuária. Com as estradas recuperadas, garantimos melhores condições para o transporte da produção, reduzimos os custos logísticos e proporcionamos mais segurança para todos que utilizam essas rodovias diariamente”, ressaltou.

O diretor-geral do DER-RO, Eder Fernandes, destacou que “as equipes do DER atuam de forma estratégica, priorizando os trechos mais utilizados pelos produtores rurais e pela população. O objetivo é garantir eficiência logística, segurança e melhores condições para o desenvolvimento dos municípios rondonienses.”

Os serviços de manutenção fazem parte do cronograma permanente do DER-RO e visam assegurar a trafegabilidade nas rodovias estaduais, especialmente em regiões com forte atividade produtiva, contribuindo para o crescimento econômico e a integração dos municípios de Rondônia.