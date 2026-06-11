Operação resulta na prisão de suspeito e apreensão de arma, munições e drogas
Por PM/RO
Publicada em 11/06/2026 às 09h15
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 Uma operação integrada envolvendo equipes da Força Tática do 5º Batalhão de Polícia Militar (5º BPM), Força Tática do 1º BPM, Centro de Policiamento e Operações de Choque (CPOC) e os Núcleos de Inteligência do CRP I, 5º BPM e 9º BPM, realizada na manhã de hoje (10 de junho), resultou na prisão de um suspeito e na apreensão de arma de fogo, munições, entorpecentes e diversos materiais relacionados à atividade criminosa na zona leste de Porto Velho.

A ação foi desencadeada após informações produzidas pelos setores de inteligência apontarem que indivíduos estariam utilizando uma área de invasão localizada nos fundos do Residencial Orgulho do Madeira para a prática de crimes relacionados ao tráfico de drogas, posse ilegal de armas de fogo e apoio logístico a integrantes de organizações criminosas.

Durante as diligências, as equipes identificaram um indivíduo com características compatíveis às informações levantadas. Ao perceber a aproximação policial, o suspeito tentou fugir e resistiu à abordagem, sendo contido pelos militares.

No decorrer da ocorrência, os policiais apreenderam uma carabina sem identificação aparente, munições de diversos calibres, aparelhos celulares, rádio comunicador, balança de precisão e uma porção de substância com características semelhantes à maconha.

As informações levantadas durante a ocorrência também apontam possíveis vínculos do conduzido com indivíduos presos em operações anteriores, circunstância que será objeto de aprofundamento pelas autoridades responsáveis pela investigação.

Todo o material apreendido foi encaminhado à autoridade policial competente para os procedimentos legais cabíveis e continuidade das investigações.

A operação evidencia a eficiência da integração entre os setores de inteligência e as equipes operacionais da Polícia Militar de Rondônia, fortalecendo as ações de enfrentamento ao tráfico de drogas, à circulação ilegal de armas de fogo e à atuação de organizações criminosas.

Polícia Militar de Rondônia: Servindo e Protegendo. 

Polícia Orgulho do Madeira
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