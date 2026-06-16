Pit Stop de Conscientização reforça combate ao Trabalho Infantil e ao Trabalho Análogo à Escravidão

Por Assessoria

Publicada em 16/06/2026 às 15h06

No dia 12 de junho, a Prefeitura de Guajará-Mirim, por meio da Secretaria Municipal de Trabalho e Assistência Social (SEMTAS) e do Centro de Referência Especializado de Assistência Social (CREAS), realizou um Pit Stop de Conscientização sobre o Trabalho Infantil e o Trabalho Análogo à Escravidão. A ação contou com a importante parceria do Conselho Tutelar e do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).

A iniciativa teve como objetivo sensibilizar a população sobre a importância da proteção dos direitos de crianças, adolescentes e trabalhadores, além de alertar sobre os prejuízos causados pelo trabalho infantil e pelas condições de trabalho que ferem a dignidade humana.

Durante a ação, foram realizadas orientações e distribuídos materiais informativos, reforçando que toda criança tem direito à educação, ao lazer, à convivência familiar e ao desenvolvimento saudável.

A campanha também destacou a importância da denúncia e do enfrentamento de qualquer forma de exploração, fortalecendo o compromisso do município com a garantia dos direitos humanos e a promoção da cidadania.

A Prefeitura de Guajará-Mirim segue empenhada em desenvolver ações educativas e preventivas, buscando construir uma sociedade mais justa, segura e livre de toda forma de exploração.