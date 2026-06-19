Pavimentação de todo o trecho duplicado da Avenida Rio de Janeiro chega à fase final

Por Assessoria

Publicada em 19/06/2026 às 09h21

A pavimentação asfáltica de todo o trecho duplicado da Avenida Rio de Janeiro chegou à etapa de finalização, com previsão de conclusão até o final desta semana. A segunda fase do serviço contemplará a implantação de sinalização viária, iluminação, meio-fio, sarjeta e calçadas.

O prefeito Jeverson Lima destacou a celeridade da obra, iniciada há pouco mais de um mês e que deve otimizar a trafegabilidade na região, que tem um fluxo intenso de veículos. “A população vai ser impactada de forma muito positiva com a duplicação, que vai trazer mais segurança, organização do tráfego, além de modernização e embelezamento da Rio de Janeiro, uma importante via que dá acesso a diversos órgãos públicos e estabelecimentos comerciais”, observou.

A duplicação da Avenida Rio de Janeiro é resultado de investimento realizado com recurso parlamentar no valor de R$ 2 milhões, mais contrapartida financeira, maquinário e equipe de servidores da Prefeitura.