Obras de pavimentação da Linha 625 avançam; novo trecho começa a receber capa asfáltica

Por Assesoria

Publicada em 18/06/2026 às 14h34

As obras de pavimentação da Linha 625 seguem avançando em ritmo acelerado, com equipes trabalhando diariamente, inclusive aos fins de semana e feriados, garantindo maior agilidade na execução do projeto.

Na tarde da última quarta-feira (17), o prefeito Jeverson Lima acompanhou de perto o andamento do serviço, onde as equipes realizam a aplicação de capa asfáltica em mais um trecho da via.

Até o momento, quase 2 quilômetros de asfalto já foram implantados no lado direito da pista. Na segunda etapa da obra, os serviços contemplarão toda a extensão prevista, totalizando mais de 4 quilômetros de asfalto novo.

O prefeito Jeverson Lima reiterou que a pavimentação da Linha 625 é resultado da parceria entre a Prefeitura de Jaru e o Governo de Rondônia. “Trata-se de uma grandiosa obra de infraestrutura urbana que, depois de pronta, contará com vias de mão dupla, pista de caminhada e iluminação em LED”, destacou.

Jeverson também ressaltou ainda a importância da união de esforços entre Estado e município para a execução da obra. “Quero agradecer mais uma vez ao governador Coronel Marcos Rocha, ao secretário-chefe da Casa Civil, Elias Rezende, ao diretor-geral do DER, Coronel Eder, e ao diretor-geral adjunto, Anderson Dias, pela parceria e, principalmente, pelo compromisso que têm demonstrado com o município de Jaru. Essa é uma obra muito aguardada pela população e que trará mais desenvolvimento, mobilidade urbana e qualidade de vida para todos, em especial para os moradores dos bairros Savana Park, Setor Industrial e região”, disse.