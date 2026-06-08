“Não tem game over”, diz Chrigor após passar cinco dias na UTI

Por Redação | Rondônia Dinâmica

Publicada em 08/06/2026 às 14h11

O cantor Chrigor falou pela primeira vez sobre o período em que esteve internado após sofrer uma hemorragia digestiva. Em entrevista ao programa Domingo Espetacular, o artista contou que a experiência o levou a repensar hábitos e prioridades da vida.

Chrigor permaneceu cinco dias na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) e relatou que o episódio serviu como um alerta. Segundo ele, a saúde exige cuidados constantes, especialmente com o avanço da idade. O músico afirmou que pretende adotar uma rotina mais equilibrada, com mudanças na alimentação, prática de exercícios e acompanhamento físico.

Durante a entrevista, o cantor relembrou os primeiros sinais do problema. Ele contou que acordou durante a madrugada sentindo enjoo e procurou atendimento médico. Após exames e procedimentos, incluindo uma nova endoscopia, recebeu o tratamento necessário para controlar o quadro.

Ao comentar a importância dos cuidados preventivos, Chrigor comparou o corpo humano a um veículo que precisa de manutenção frequente para evitar problemas maiores. Para ele, muitas pessoas só percebem a necessidade de atenção à saúde quando enfrentam situações inesperadas.

O artista também revelou que o período de internação foi marcado por reflexões pessoais. Segundo ele, a experiência o fez reavaliar questões relacionadas à carreira, à família e a outros aspectos da vida que, muitas vezes, acabam ficando em segundo plano diante da correria do dia a dia.

"A vida é uma só. Só isso. Não dá para brincar com a vida. Não tem game over, põe a ficha e volta."

"Todo dia a gente muda. Deus falou muito comigo, muitas coisas mudaram."