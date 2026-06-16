Município de Espigão do Oeste celebra 45 anos de emancipação política neste dia 16 de junho

Por Assessoria

Publicada em 16/06/2026 às 14h54

Espigão d’Oeste celebra 45 anos de uma história marcada pelo trabalho, pela coragem e pela união de um povo que transformou sonhos em realidade.

A Prefeitura Municipal presta sua homenagem e profunda gratidão aos pioneiros, homens e mulheres que desbravaram esta terra, enfrentaram desafios e lançaram as bases para o desenvolvimento do nosso município. Graças ao empenho e à dedicação dessas famílias, Espigão d’Oeste se tornou uma cidade forte, acolhedora e cheia de oportunidades.

Esta também é uma homenagem a todos os cidadãos que, diariamente, contribuem para o crescimento do município, fortalecendo a agricultura, o comércio, a educação, a saúde, a cultura e todos os setores que impulsionam o nosso desenvolvimento.

Celebrar os 45 anos de emancipação política é renovar o compromisso de seguir trabalhando com responsabilidade, transparência e dedicação, construindo um futuro cada vez melhor para nossa população.

Parabéns, Espigão d’Oeste! Que esta história de conquistas continue inspirando novas gerações e que Deus siga abençoando nossa cidade e o seu povo.

Prefeitura de Espigão d’Oeste

45 anos de emancipação política: orgulho da nossa história, compromisso com o nosso futuro.