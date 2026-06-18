Mudança domina sentimento do eleitor de Rondônia, aponta pesquisa; 82% defendem nova direção para o Estado

Por Assessoria

Publicada em 18/06/2026 às 08h59

A pouco mais de três meses do início oficial da campanha eleitoral, uma pesquisa realizada pela Perfil Pesquisas revela que o principal sentimento do eleitorado de Rondônia é o desejo de mudança na condução do Governo do Estado. Segundo o levantamento, 82% dos entrevistados afirmam que a administração estadual precisa mudar, enquanto apenas 14% defendem a continuidade do modelo atual. Outros 4% não souberam ou não responderam.

Os números indicam um cenário de forte insatisfação com o status quo e ajudam a explicar a dinâmica observada na disputa pelo Palácio Rio Madeira. O sentimento de mudança aparece acompanhado de uma avaliação negativa da atual gestão estadual. De acordo com a pesquisa, 55% dos entrevistados desaprovam a forma como o governador vem administrando Rondônia, enquanto 45% aprovam.

O contraste entre os índices é significativo. Embora a aprovação do governo permaneça em um patamar relevante, a ampla maioria dos eleitores afirma desejar uma mudança de rumo para o Estado, sinalizando que parte dos próprios eleitores que aprovam a gestão atual pode estar aberta a alternativas para o próximo ciclo administrativo.

Esse ambiente de insatisfação também se reflete na corrida pelo governo. No cenário estimulado de votos válidos, o senador Marcos Rogério (PL) lidera com 41,3%, seguido por Adailton Fúria (PSD), com 28,1%, e Hildon Chaves (União Brasil), com 14,7%. Na sequência aparecem Expedito Netto (PT), com 9,1%, Samuel Costa (Rede), com 2,8%, Ricardo Frota (PDT), com 1,9%, Luiz Carlos Teodoro (PSOL), com 1,5%, e Pedro Abib (MDB), com 0,5%.

A pesquisa foi realizada entre os dias 29 de maio e 3 de junho de 2026, ouviu 1.480 eleitores em 24 municípios de Rondônia e possui margem de erro de 2,5 pontos percentuais, para mais ou para menos, com nível de confiança de 95%. O levantamento está registrado no Tribunal Regional Eleitoral sob o número RO-05630/2026.