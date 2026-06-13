Morre o influenciador Vovô Anésio, aos 88 anos

Por IG

Publicada em 13/06/2026 às 10h16

O influenciador Anésio Fiori, conhecido como vovô Anésio, faleceu neste sábado (13), aos 88 anos. A informação foi postada pelo perfil oficial do idoso em suas redes sociais. O senhor era conhecido por seu bom-humor junto ao neto, Caio Fiori.

Em suas redes sociais, a família do influenciador postou uma nota de falacimento. No texto, os parentes de Anésio destacaram o seu amor, bondade e sabedoria, enfatizando que todos os ensinamentos continuarão vivos.

"Hoje nos despedimos de alguém que deixou marcas de amor, sabedoria e bondade por onde passou. Seu sorriso, seus ensinamentos e seu carinho permanecerão vivos em cada lembrança, em cada história compartilhada e em cada coração que teve o privilégio de conhecê-lo", dizia a nota.

Neste momento de dor, agradecemos por todas as mensagens de carinho, orações e apoio recebidas. Que Deus o receba em Sua infinita misericórdia e conceda conforto a toda a nossa família.Caio Fiori

"Descanse em paz, Vovô Anésio. Sua presença fará falta, mas seu amor será eterno em nossas vidas", enfatizou o comunicado.

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Quem era vovô Anésio?

Com mais de 6,4 milhões de seguidores, vovô Anésio ganhou fama após o neto Caio começar a postar vídeos cheios de humor da rotina do idoso. As publicações trazem um perfil que reúne refeições, cuidados e até brincadeiras entre ele e agora a viúva, Elza.

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Eles também compartilhavam sobre desafios. Anésio acabou tropeçando na cama em março deste ano e fraturou o fêmur. Após o acidente doméstico, ele precisou passar por uma cirurgia de urgência e ficou internado.

Causa da morte

Vovô Anésio faleceu em decorrência de uma parada cardiorrespiratória. O neto Caio deu detalhes do que aconteceu. Segundo o influenciador, Anésio sofreu uma parada cardiorrespiratória assim que chegou no hospital.

"Hoje pela manhã o Vovô Anésio teve um probleminha aqui em casa, um mal-estar. Nós logo fizemos os primeiros atendimentos, levamos ele ao pronto-socorro. Chegando lá, foi observada uma parada cardiorrespiratória; assim, foram feitas as manobras necessárias para reanimá-lo. Foi feita a intubação, a sedação e, mantendo ele estável, nós logo o encaminhamos para o hospital em Araraquara", disse.

"Ele vai fazer todos os exames necessários para tentar entender o que aconteceu e o que pode ter levado ele a esse problema. No entanto, ao conversar com os médicos, a seguinte mensagem foi transferida: O Vovô Anésio está precisando de muita oração", afirmou antes de dar a notícia do falecimento do idoso.