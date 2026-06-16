Moradores do bairro Planalto pedem providências sobre acúmulo de água parada e temem proliferação de doenças

Por João Teixeira/Guajará Noticias

Publicada em 16/06/2026 às 08h51

Moradores do bairro Planalto procuraram a redação do Guajará Notícias para denunciar uma situação que tem gerado preocupação entre famílias da região. Imagens encaminhadas ao jornal mostram uma extensa área com acúmulo de água parada nas proximidades de um posto de combustíveis, formando o que os moradores descrevem como uma verdadeira lagoa em plena época de estiagem.

Segundo relatos, o problema não é recente e persiste tanto durante o período chuvoso quanto nos meses de verão, quando tradicionalmente os níveis de água costumam reduzir. A permanência da água no local tem despertado receio quanto aos possíveis impactos à saúde pública e ao meio ambiente.

Os moradores solicitam que a Prefeitura de Guajará-Mirim, por meio dos setores de fiscalização, Vigilância Epidemiológica, Secretaria Municipal de Saúde e demais órgãos competentes, realize uma vistoria técnica para identificar as causas do acúmulo permanente de água e avaliar eventuais riscos à população.

A principal preocupação dos residentes está relacionada à possibilidade de proliferação de mosquitos transmissores de doenças como dengue, chikungunya, zika e até mesmo malária, enfermidades que exigem constante vigilância por parte das autoridades sanitárias.

Além da questão de saúde pública, os moradores destacam que a situação gera insegurança e dúvidas sobre a origem da água acumulada, defendendo que uma avaliação técnica poderá esclarecer se há problemas de drenagem, vazamentos ou outros fatores contribuindo para a formação da área alagada.

Diante da denúncia, a comunidade aguarda uma manifestação dos órgãos responsáveis e a adoção das medidas necessárias para evitar que o problema se agrave.

O Guajará Notícias reforça seu compromisso com a informação responsável e esclarece que o espaço permanece aberto para manifestação dos órgãos públicos competentes e também da empresa eventualmente relacionada à área mencionada, caso desejem apresentar esclarecimentos sobre a situação.