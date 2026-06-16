Miguel Falabella revela por que

Por João Pedro Biott/IG

Publicada em 16/06/2026 às 16h24

Miguel Falabella, de 69 anos, abriu o jogo sobre a postura que adotou ao longo de mais de quatro décadas de carreira na TV e no teatro: um silêncio estratégico em relação à sua vida pessoal. O tema, que sempre foi tratado com discrição pelo artista, voltou aos holofotes após a exposição de seu relacionamento com o empresário Alexandre Altoé, de 39 anos, com quem mantém uma relação desde 2023.

Em uma entrevista ao Roda Vida, Falabella explicou que a decisão de blindar sua intimidade e vida pessoal, nunca foi uma imposição da TV Globo, mas sim uma escolha dele mesmo, para evitar que sua carreira fosse reduzida a estigmas.

Para ele, o foco do seu trabalho sempre foi a sua arte, e não a exposição pública ou fama. "Eu nunca transformei a minha vida em um espetáculo. Eu tenho tanto o que mostrar que eu não vou ficar mostrando minha intimidade não", disse ele durante a entrevista.

Miguel Falabella também pontuou que, diante do contexto do preconceito enfrentando nas décadas passadas, a exposição da sua orientação sexual e relacionamento, poderia ter limitado as oportunidades profissionais. Segundo ele, manter a vida longe dos holofotes foi uma forma de proteção. "Não queria fazer uma carreira em cima disso, não queria ser colocado nessa prateleira, porque depois que te colocam, você não sai mais", disse ele.

Conselhos para amigos

O ator veterano das novelas traçou um paralelo sobre como a sociedade e a mídia tendem a rotular as pessoas, limitando completamente as suas trajetórias. Falabella contou que costuma aconselhar seus colegas de profissão, a evitarem definições que possam restringir suas personalidades citando o caso da atriz Zezé Polessa, uma amiga de longa data.

"Eu disse pra ela: 'Não fala que você está fazendo 70 anos, não precisa pregoar'. Agora tudo será a 'septuagenária'. Você deixou de ser uma pessoa e virou a 'septuagenária'", disse ele. "Eu nunca quis ter rótulos e etiquetas grudadas no meu pescoço, no meu corpo, e no meu ser artista. Eu me blindei mesmo e uma época foi bem cascuda", concluiu.