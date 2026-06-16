Serviços de manutenção e infraestrutura em escola estadual refletem um ambiente mais funcional e acolhedor

Por Sabrina Raphaela

Publicada em 16/06/2026 às 16h52

O governo de Rondônia, por meio da Secretaria de Estado da Educação (Seduc), em parceria com a Secretaria de Estado de Obras e Serviços Públicos (Seosp) tem intensificado ações voltadas à melhoria da infraestrutura da Escola Estadual de Ensino Fundamental e Médio Capitão Cláudio Manoel da Costa, em Porto Velho. Com investimento de R$ 120.984,61 (cento e vinte mil, novecentos e oitenta e quatro reais e sessenta e um centavo), oriundos da Seduc, os serviços oferecem um ambiente mais funcional, seguro e acolhedor para o desenvolvimento das atividades pedagógicas. Atualmente, equipes da Seosp realizam serviços de limpeza e organização da área externa da unidade escolar.

Para o governador de Rondônia, Marcos Rocha a atuação conjunta entre as secretarias tem contribuído para agilizar as intervenções necessárias e consolidar a conservação das unidades escolares destacou a importância da parceria entre os órgãos estaduais para assegurar a conservação das escolas e garantir mais agilidade na execução dos serviços. .

Segundo o titular da Secretaria de Estado da Educação (Seduc), Massud Badra a união de esforços entre as instituições estaduais amplia a capacidade de atendimento das demandas da rede de ensino. “A parceria com a Seosp tem sido fundamental para atender as necessidades das unidades escolares de forma mais eficiente. O objetivo é oferecer ambientes cada vez mais adequados ao processo de ensino,” ressaltou.

De acordo com o titular da Seosp, Elias Rezende, o objetivo é realizar a melhoria cdos espaços educacionais, proporcionando mais conforto, segurança e qualidade para o desenvolvimento das atividades de ensino. “Estamos trabalhando de forma integrada para garantir estruturas adequadas e seguras à comunidade escolar”, pontuou.

O coordenador de Infraestrutura e Obras Escolares da Seduc, Robson de Sousa afirma que a Escola Capitão Cláudio já recebeu intervenções voltadas à melhoria de sua estrutura e segue contemplada com novas ações. “Foram realizados serviços de revitalização na área externa, incluindo: pintura, melhorias na fachada e adequações em espaços de acesso. Atualmente, com o apoio da Seosp e de maquinário especializado, as equipes atuam na limpeza e retirada de materiais acumulados, enquanto a Seduc desenvolve os procedimentos necessários para dar continuidade às melhorias estruturais da escola”.

Além dos serviços em andamento, a unidade escolar já recebeu melhorias na fachada e revitalização das calçadas. A Seduc segue realizando levantamentos técnicos para identificar novas necessidades de manutenção e infraestrutura, assegurando que futuras intervenções ocorram de forma planejada e alinhada às demandas da escola.