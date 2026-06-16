Após receber nota 0, Virginia curte postagem que a defende

Por IG

Publicada em 16/06/2026 às 16h18

Virginia Fonseca, de 27 anos, deu o que falar nesta semana ao estrear um quadro gravado em Nova York, nos Estados Unidos, exibido no programa "Domingão com Huck", da Globo. Após seu desempenho na atração receber nota zero de algumas pessoas, a influenciadora curtiu um comentário que classificava as avaliações negativas como exageradas.

Tudo começou, quando após a primeira exibição do quadro "Diário da Virginia", em que a influenciadora mostra parte de sua rotina durante a Copa do Mundo. Com a proposta de levar para a televisão um formato semelhante aos Stories que publica diariamente no Instagram, a atração não agradou parte do público nem da crítica especializada.

A coluna Play, do jornal O Globo, atribuiu nota zero à estreia da loira no programa comandado por Luciano Huck. Na avaliação, foram destacados momentos como Virginia se impressionando com um rato no metrô de Nova York, pedindo para o amigo imitar uma baguete e soltando gritinhos ao se molhar durante um passeio de lancha.

Virginia curte postagem a defendendo

As críticas ao quadro estrelado por Virginia rapidamente tomaram conta das redes sociais. A influenciadora, porém, preferiu não comentar o assunto publicamente. Em vez disso, curtiu uma publicação do jornalista Lucas Pasin, que saiu em sua defesa e afirmou que muitas pessoas estariam levando o conteúdo mais a sério do que deveriam.

“Entendo as críticas ao quadro da Virginia no ‘Domingão’. Mas, ao meu ver, são críticas de quem quer levar muito a sério o que ela está fazendo. Talvez se tentassem enxergar aquilo como entretenimento barato de um domingo à tarde se divertiram mais”, começou o jornalista.

Pasin ainda confessou que considerou o programa divertido, e que deu boas risadas com o conteúdo apresentado por Virginia em parceria com Lucas Guedes. “Dei risada com aquela bobagem toda. É como se levassem os Stories dela para a TV”, disse.

Para Pasin, esse formato mais descontraído funciona justamente por se diferenciar do jornalismo esportivo. “Chato seria se tivessem a colocado como ‘repórter’ esportiva nos EUA”.

Na legenda da publicação, o jornalista continuou a comentar o assunto e foi ainda mais direto. “Concordam? @virginia gera engajamento (e vira assunto) apenas por existir. E foi exatamente isso que o @domingao e o @lucianohuck quiseram aproveitar. Levou a influenciadora para a Copa do Mundo apenas para ela “existir” por lá”, escreveu Pasin.