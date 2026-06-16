Eri Johnson revela motivo de saída da RedeTV!

Por IG

Publicada em 16/06/2026 às 16h09

Poucos artistas conseguem atravessar gerações mantendo a mesma relevância e disposição. Aos 64 anos, Eri Johnson segue em plena atividade e encarando novos desafios profissionais. Em conversa exclusiva com o iG, o ator falou sobre sua trajetória, avaliou o cenário atual do entretenimento brasileiro e abriu o coração sobre projetos, televisão e fé.

"Essa carreira, essa trajetória é com muito trabalho, muito teatro, muita dedicação, levando sempre muito a sério os trabalhos na televisão, no teatro, cinema, enfim. Porque é uma profissão muito linda, mas é preciso ter muita concentração, muita objetividade e dedicação, estudo. Então, requer muita energia",Eri Johnson

O artista também destacou que os desafios da profissão nunca desaparecem, independentemente da experiência acumulada ao longo dos anos.

"Os desafios são diários. No teatro, cada apresentação tem que ser melhor do que a anterior. Isso para mim sempre foi fundamental, entrar em cena acreditando que tem que ser muito melhor do que as anteriores", completou.

Experiência na Record

Longe das novelas desde "Topíssima", exibida pela Record (2019), Eri garante que não sente saudades da rotina intensa dos folhetins, embora reconheça a importância desse formato em sua carreira.

"A minha experiência de trabalhar na Record foi muito legal. Me senti muito acolhido, os profissionais maravilhosos. Foi muito legal fazer 'Topíssima', 'Belaventura', 'O Figurante'. Não sinto muita falta dos ritmos dos folhetins porque tenho feito muitos trabalhos", explicou.

Segundo ele, as novelas exigem uma dedicação integral dos atores, algo que hoje não se encaixa tão facilmente em sua agenda: "Novela requer muito tempo. Você precisa ficar muito disponível para as gravações. Mas sou muito grato às novelas que participei, tanto na Globo quanto na Record. Foram super importantes."

Saída do "Bom Dia Você"

Em 2025, Eri aceitou o desafio de comandar temporariamente o programa "Bom Dia Você", da RedeTV!, mas a experiência durou pouco tempo. O ator revelou que decidiu deixar a atração por não estar satisfeito com os rumos do projeto.

"Eu fui convidado para participar do 'Bom Dia Você' e aceitei esse desafio diário. Achei que seria muito difícil, mas eu gosto de acreditar que é possível", contou.

Apesar da expectativa inicial, o apresentador percebeu que o formato não correspondia ao que imaginava.

"Quando eu senti que estava completamente fora daquilo que eu particularmente acreditava, porque eu não faço para mim, eu faço para o público, achei que as pessoas que gostam de mim não estavam satisfeitas com aquilo, porque eu também não estava. Então acabou por isso. Eu não estava feliz, não estava satisfeito e pedi para sair",Eri Johnson

Projeto voltado para o público 60+

Mesmo após décadas de carreira, Eri ainda sonha em desenvolver novos projetos. Um deles já está sendo preparado e tem como foco o público da terceira idade.

"Tenho um projeto que eu tenho convicção de que vai acontecer. É um projeto dedicado ao público 60+, porque eu acho que a televisão está esquecendo que o público que mais consome é justamente o público de 60, 70 anos ou mais", revelou.

O ator acredita que essa parcela da população merece mais espaço na programação brasileira: "Tenho um projeto muito bacana que, se Deus quiser, vou realizar não só para mim, mas para todos nós, 60+, principalmente."

Fé como combustível

Questionado sobre o segredo para manter tanta energia aos 65 anos, conciliando teatro, televisão e outros projetos, Eri foi direto ao apontar sua principal fonte de motivação.

"Não tem segredo. Eu sou um cara muito feliz, extremamente feliz e grato. Tenho uma fé em Deus muito grande. Acho que aí, sim, está o segredo."