Capacitação reforça segurança e qualificação de operadores de máquinas pesadas

Por Sema

Publicada em 16/06/2026 às 17h01

A Secretaria Municipal de Meio Ambiente (Sema), em parceria com a MVEB Cursos, realizou a capacitação e reciclagem dos operadores de máquinas pesadas. A iniciativa teve como objetivo fortalecer a segurança operacional, prevenir acidentes e valorizar os servidores que atuam na linha de frente dos serviços ambientais.

O treinamento atendeu às recomendações da Comissão Interna de Prevenção de Acidentes (CIPA) e às orientações dos órgãos de fiscalização e controle, incluindo o Ministério Público do Trabalho.

Durante a capacitação, os operadores atualizaram conhecimentos técnicos, revisaram procedimentos operacionais, reforçaram normas de segurança e incorporaram boas práticas na operação dos equipamentos, que devem contribuir para a redução dos riscos ocupacionais, o aumento da eficiência dos serviços prestados e a preservação da integridade física de cada profissional.

Esta ação integrou a política permanente da secretaria de qualificação profissional e promoção de ambientes de trabalho mais seguros, eficientes e alinhados à legislação vigente.

O prefeito Léo Moraes destacou que a qualificação permanente dos servidores é fundamental para garantir serviços públicos mais eficientes e seguros. “Investir na capacitação dos nossos profissionais é investir na qualidade dos serviços prestados à população. Quando oferecemos treinamento e atualização técnica, fortalecemos a segurança no trabalho, valorizamos os servidores e asseguramos que as atividades sejam realizadas com mais eficiência e responsabilidade”.

O secretário da Sema, Arthur Borin, afirmou que a iniciativa representa um avanço significativo na gestão de pessoas. “Investir na formação contínua dos nossos servidores é essencial para assegurar tanto a qualidade do atendimento à população quanto a proteção à vida de cada trabalhador. Com essa ação, reafirmamos nosso compromisso com a segurança, a eficiência e a valorização de quem atua diretamente na preservação do meio ambiente.”