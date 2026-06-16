Prefeitura de Porto Velho institui premiação e servidores poderão receber até R$ 10 mil por iniciativas de destaque

Por João Paulo Prudêncio

Publicada em 16/06/2026 às 16h37

Uma iniciativa que promete valorizar servidores que desenvolvem e executam projetos capazes de melhorar a administração pública foi oficializada pelo prefeito Léo Moraes por meio do Decreto nº 22.108, publicado nesta segunda-feira (16). A medida busca fortalecer a qualidade dos serviços prestados à população e incentivar a modernização da máquina pública.

O decreto institui os concursos "Servidor de Valor" e "Inova Estágio PVH", que funcionarão como instrumentos de reconhecimento para servidores e estagiários da Prefeitura de Porto Velho. As premiações poderão chegar a R$ 10 mil para servidores e R$ 5 mil para estagiários, além da entrega de diplomas e troféus.

Entre os critérios de avaliação estão a eficiência na utilização dos recursos públicos, a desburocratização, a transparência, a satisfação dos cidadãos, a capacidade de resposta às demandas da população, a valorização dos servidores e a formação de parcerias.

Segundo o secretário municipal de Administração, Antônio Figueiredo, a iniciativa foi criada para estimular soluções capazes de gerar resultados concretos para a cidade.

Segundo Antônio Figueiredo, a iniciativa foi criada para estimular soluções capazes de gerar resultados concretos para a cidade.

"Queremos incentivar ideias que tragam resultados concretos para Porto Velho e valorizar os servidores e estagiários que ajudam a construir uma prefeitura mais eficiente, moderna e próxima das pessoas".

O decreto também estabelece que não basta apresentar uma proposta. Somente poderão concorrer projetos que já estejam em execução ou que possuam resultados comprovados e mensuráveis.

Ao comentar a iniciativa, o prefeito Léo Moraes destacou que a inovação não está restrita à iniciativa privada e pode surgir dentro da própria administração municipal.

“Nosso papel é reconhecer e estimular essas iniciativas. Valorizar quem produz resultados é investir em uma Prefeitura melhor para todos. Este prêmio nasce para reconhecer boas ideias e incentivar a inovação dentro do serviço público municipal. Quem está na ponta, atendendo a população e enfrentando os desafios da administração pública todos os dias, precisa ser reconhecido”.

Outro ponto importante é que as premiações deverão ser custeadas prioritariamente por meio de patrocínios e apoios, conforme prevê a legislação municipal. Apenas em situações excepcionais, caso não haja patrocinadores interessados, a Prefeitura poderá utilizar recursos próprios, desde que haja disponibilidade orçamentária e financeira.