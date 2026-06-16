Lauana Prado mostra enteado vestido de pajem pro casamento

Por R7

Publicada em 16/06/2026 às 16h03

A cantora Lauana Prado mostrou seus pajens de seu casamento e surpreendeu. A famosa é noiva da influenciadora Tati Dias. Elas começaram a namorar em 2024. O casal chegou a se separar por um curto tempo. Não demorou para reatarem o relacionamento.

Foi justamente quando estavam separadas que a artista decidiu realizar o seu maior sonho. Ela sempre desejou ser mãe e planejou um momento mais tranquilo na carreira para engravidar. A cantora passou por um tratamento em uma clínica de reprodução assistida e realizou uma fertilização in vitro (FIV) com embriões que tinha congelado anos antes.

O primogênito vai se chamar Dom e deve chegar dentro em breve. O pequeno, inclusive, tem um “irmão postiço”. Ocorre que Tati Dias também é mãe de um menino, fruto de um relacionamento anterior. O herdeiro se chama Bento e está com quatro anos de vida.

Neste início de semana, Lauana Prado mostrou os preparativos para o casamento. Embora não tenham dado muitos detalhes sobre o enlace, ao que tudo indica, o dia está próximo. “E assim a gente tá comemorando o nosso último Dia dos Namorados, como namoradas. No próximo…”, escreveu a famosa há alguns dias.

Na ocasião, ele relembrou a despedida de solteira surpresa que elas ganharam das amigas. Além de indicar que o casamento deve acontecer antes de junho do ano que vem. Dando indícios de que a data está ainda mais perto, Lauana Prado mostrou uma prova de roupa dos pajens que vão participar do cortejo. Como era de se esperar, o enteado da artista foi um dos escolhidos.

“Um bom dia muito especial com esses meninos muito bonitos. Muitas coisas boas acontecendo. Gente, estamos aqui… Viemos provar as roupas do nosso casório. O Bentinho tá botando uma gravata borboleta! Olha como estão bonitos, ele e o João”, disse a famosa ao mostrar a duplinha vestida em tons claros.