JEM encerra edição histórica com milhares de estudantes e o renascimento do esporte escolar

Por André Oliveira

Publicada em 18/06/2026 às 15h11

O apito final marcou o encerramento de uma competição que ficará para sempre na memória de milhares de estudantes. Após mais de uma década sem ser realizado, os Jogos Escolares Municipais de Porto Velho (JEM-PVH) voltou em 2026 para escrever um novo capítulo na história do esporte da capital.

mais de 2 mil atletas e dirigentes, representando mais de 60 escolas, viveram experiências que vão muito além dos resultados dentro das quadras

Durante mais de dez dias de disputas, mais de 2 mil atletas e dirigentes, representando mais de 60 escolas, viveram experiências que vão muito além dos resultados dentro das quadras. Entre vitórias, derrotas, abraços, amizades e momentos de superação, o JEM mostrou a força do esporte na formação de crianças e jovens.

O esporte renasceu

Para o secretário municipal de Turismo, Esporte e Lazer, Cássio Moura, o retorno dos jogos representa uma conquista para toda a cidade.

"O JEM voltou com força e mostrou o quanto o esporte faz diferença na vida dos nossos jovens. Foram dias de integração, aprendizado e muitas histórias inspiradoras. Esse é apenas o começo de um trabalho que queremos fortalecer cada vez mais em Porto Velho".

A retomada da competição permitiu que uma nova geração de estudantes vivenciasse pela primeira vez a emoção de defender sua escola em uma disputa municipal. Para muitos participantes, o JEM foi uma oportunidade de descobrir talentos, fazer amizades e construir lembranças que permanecerão por toda a vida.

Muito além das medalhas

O prefeito Léo Moraes destacou que o retorno dos jogos era um compromisso da gestão com a juventude e com o fortalecimento do esporte.

"Ver os ginásios cheios, as escolas mobilizadas e os estudantes vivendo essa experiência mostra que valeu a pena trabalhar pela volta do JEM. O esporte voltou a pulsar em Porto Velho e vamos continuar investindo para criar cada vez mais oportunidades para nossa juventude".

Mais do que medalhas e troféus, o JEM-PVH 2026 deixa um legado de incentivo ao esporte, à educação e à cidadania. Os jogos terminaram, mas as histórias, os aprendizados e as amizades construídas durante a competição seguirão acompanhando cada estudante pelos próximos anos.