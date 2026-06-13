Governo realiza serviços de restauração de uma ponte de madeira sobre o rio Cajueiro localizada na RO-133

Por Antonia Lima

Publicada em 13/06/2026 às 10h10

Foram concluídos os serviços de restauração de uma ponte de madeira sobre o rio Cajueiro localizada na RO-133, com 16 metros de extensão no município de Machadinho D’Oeste

O governo de Rondônia concluiu os serviços de restauração de uma ponte de madeira sobre o rio Cajueiro localizada na RO-133, com 16 metros de extensão no município de Machadinho D’Oeste. A intervenção foi executada pela 6ª Residência Regional do Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes (DER-RO), reforçando o compromisso em realizar manutenção na infraestrutura viária e a segurança dos usuários que trafegam pela região.

Durante os trabalhos, foram realizadas a substituição de todas as pranchas da estrutura, além da execução dos serviços de rolamento, recuperação do tabuleiro, guarda-roda e guarda-corpo. As melhorias garantem mais estabilidade à ponte, proporcionando melhores condições de trafegabilidade para moradores, produtores rurais, transportadores e demais usuários da rodovia.

Para o governador de Rondônia, Marcos Rocha, a manutenção e a conservação das pontes estaduais são essenciais para garantir a integração entre as comunidades e assegurar o escoamento da produção. “O governo do estado tem mantido investimentos na recuperação dessas estruturas, promovendo mais segurança, melhores condições de trafegabilidade e qualidade de vida para a população”, pontuou.

Segundo o diretor-geral do DER-RO, Eder André Fernandes, as ações de manutenção são fundamentais para assegurar a mobilidade em todas as regiões do estado. “A conservação das estruturas existentes é uma das prioridades do DER. Essa restauração foi realizada para garantir a segurança dos usuários e preservar uma importante ligação viária da região, permitindo que o tráfego continue ocorrendo de forma segura e eficiente”, destacou.

De acordo com o residente regional de Machadinho D’Oeste, Paulo Feliciano, a recuperação da ponte traz benefícios diretos para os moradores e produtores da região. “A obra garante mais segurança e tranquilidade para quem utiliza a RO-133 no dia a dia. Com a estrutura revitalizada, melhoramos as condições de tráfego, facilitamos o deslocamento da população, o acesso aos serviços essenciais e o escoamento da produção rural. É um investimento que fortalece a mobilidade da região”, ressaltou.

O Coordenador de Operações e Fiscalização (COF), Leandro Risso salientou a importância das ações de manutenção das pontes estaduais para assegurar a mobilidade dos usuários e a conservação da infraestrutura viária. “A recuperação da ponte na RO-133 contribui para fortalecer a segurança do tráfego e garantir melhores condições de deslocamento para a população da região”.