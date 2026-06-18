Filho de Angélica escolhe faculdade que custa R$ 100 mil por ano

Por IG

Publicada em 18/06/2026 às 10h47

Benício Huck, de 18 anos, filho dos apresentadores Angélica, de 52, e Luciano Huck, de 54, está se preparando para dar um novo passo na vida acadêmica.

O jovem, que atualmente se dedica aos estudos para ingressar no ensino superior, revelou nesta quarta-feira (17) que, diferente dos pais, não pretende seguir carreira artística. No entanto, o que chamou a atenção dos internautas foi o valor da mensalidade do curso almejado pelo herdeiro do casal famoso.

Por meio das redes sociais, o jovem expressou a vontade de cursar Engenharia de Produção no Insper (Instituto de Ensino e Pesquisa), instituição renomada, localizada em São Paulo. O Instituto não conta com um campus no Rio de Janeiro, cidade onde o jovem vive atualmente com a família. Com isso, Benício deve se mudar para a capital paulista para estudar assim que passar no vestibular.

Quanto custa a mensalidade?

A mensalidade do curso de Engenharia de Produção na Insper custa 8.300 reais, cerca de R$ 100 mil ao ano. Esse valor corresponde apenas ao primeiro ano de estudos na instituição, no entanto, nos anos seguintes, o valor anual deve ser reajustado, ultrapassando os R$ 100 mil.

O valor da mensalidade do curso escolhido por Benício surpreendeu alguns internautas, que consideraram o custo baixo, levando em consideração as possibilidades da família milionária.

Outro ponto que chamou a atenção da web foi a diferença entre as mensalidades da faculdade escolhida por Benício e da instituição onde estuda seu irmão mais velho, Joaquim . O jovem, de 21 anos, escolheu cursar Administração na New York University (NYU), nos Estados Unidos. A faculdade norte-americana custa mais de US$ 50 mil dólares, cerca de R$ 250 mil por ano na cotação atual.

Com a preparação para o vestibular a todo vapor, Benício Huck revelou que enfrentou algumas dificuldades no início dos estudos para o processo seletivo que permite o ingresso no ensino superior.

Por meio das redes sociais, o jovem expôs que sua maior dificuldade ao estudar para o vestibular foi a base matemática, que é de extrema importância em cursos da área de exatas, como é o caso da Engenharia de Produção.

Para estar plenamente preparado para o vestibular e para dar início à sua jornada acadêmica, Benício explicou que está fazendo um curso preparatório que “possui três professores maravilhosos” da disciplina. Com isso, ele conseguiu expandir e aprimorar seus conhecimentos sobre o assunto.