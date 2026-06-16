Feira de adoção responsável garante novo lar par 18 animais em Pimenta Bueno

Por Assessoria

Publicada em 16/06/2026 às 08h43

A Prefeitura de Pimenta Bueno, por meio do setor de Bem-Estar Animal e da Secretaria Municipal de Meio Ambiente (Semma), realizou no sábado (13) mais uma edição da Feira de Adoção Responsável, proporcionando a cães acolhidos a oportunidade de encontrar um novo lar.

A ação contou com o apoio do Sicoob Credip e resultou na adoção de 18 animais, demonstrando o compromisso da comunidade com a guarda responsável e o bem-estar animal.

A feira teve como objetivo incentivar a adoção consciente, promovendo a oportunidade de que cães em busca de um lar fossem acolhidos por famílias preparadas para oferecer os cuidados necessários ao longo de toda a vida do animal.

Durante a ação, os interessados receberam orientações sobre posse responsável, cuidados básicos, alimentação, acompanhamento veterinário e a importância do compromisso assumido ao adotar um animal.

Além de proporcionar novos lares aos cães, a iniciativa contribui para a redução do abandono e reforça a conscientização da população sobre a responsabilidade compartilhada na proteção e no bem-estar dos animais.

A Prefeitura de Pimenta Bueno agradece a participação da população e o apoio dos parceiros envolvidos, reforçando o compromisso de continuar desenvolvendo ações voltadas à proteção animal e à promoção da adoção responsável no município.