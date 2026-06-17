Ezequiel Neiva destaca avanço do agronegócio e fortalecimento da aviação no Cone Sul

Por Alexandre Almeida

Publicada em 17/06/2026 às 08h20

Empresa Jusarah se tornou referência na prestação de serviços de aviação agrícola (Foto: Alexandre Almeida I Secom ALE/RO)

O crescimento do agronegócio em Rondônia tem impulsionado investimentos em tecnologia, infraestrutura e logística, consolidando o estado entre os principais polos de produção agrícola do país. Na região do Cone Sul, o desenvolvimento do setor tem atraído empresas especializadas que contribuem diretamente para o aumento da produtividade no campo e para a geração de empregos. Entre elas, a Jusarah Agro Aérea, sediada em Cerejeiras, que se tornou referência na prestação de serviços de aviação agrícola.



Defensor do fortalecimento do setor produtivo, o deputado estadual Ezequiel Neiva (PL) tem acompanhado de perto essa evolução e ressaltado a importância da chegada de novos investimentos para a região. Segundo o parlamentar, o avanço da agricultura rondoniense está diretamente ligado à adoção de tecnologias modernas que permitem maior eficiência nas propriedades rurais. “Rondônia vive um momento histórico de crescimento do agronegócio. O produtor rural tem investido em inovação, e isso reflete no aumento da produção e no fortalecimento da economia do nosso estado”, afirmou.



A atuação da aviação agrícola tem sido um dos fatores que contribuem para esse cenário positivo. Empresas como a Jusarah Agro Aérea realizam aplicações aéreas de defensivos, herbicidas, fungicidas e semeadura de pastagens, oferecendo mais agilidade e precisão nas operações agrícolas. A utilização de aeronaves reduz perdas, evita danos às lavouras e proporciona maior rendimento aos produtores rurais.



Além dos serviços voltados ao campo, o crescimento do setor aéreo no Cone Sul abre novas perspectivas para o transporte de passageiros e para a ampliação da conectividade regional. “A presença de estruturas aeroportuárias privadas e empresas ligadas à aviação demonstra o potencial da região para receber investimentos que aproximem municípios, facilitem deslocamentos e fortaleçam o ambiente de negócios”, valorizou Ezequiel Neiva.



O parlamentar destacou que a expansão da aviação representa um passo essencial para o desenvolvimento regional. “Quando uma empresa investe em Rondônia, ela gera oportunidades, movimenta a economia e cria condições para que o setor produtivo continue crescendo. A aviação é uma ferramenta estratégica tanto para atender o produtor rural quanto para ampliar a integração entre as cidades”, ressaltou.



No último mês de abril na Agrocom, o deputado estadual Ezequiel Neiva prestou homenagem à Jusarah Agro Aérea pelos relevantes serviços prestados ao desenvolvimento agrícola de Rondônia. “Iniciativas como essa demonstram a força do empreendedorismo regional e reforçam a vocação do Cone Sul como uma das áreas mais promissoras do agronegócio brasileiro. O futuro de Rondônia passa pelo campo, pela inovação e por empresas que acreditam no potencial da nossa terra. O crescimento da aviação agrícola é mais uma prova de que estamos no caminho certo”, concluiu.