“Essa foto você não vai conseguir”, diz Gustavo Mioto ao recusar clique com Ana Castela

Por Redação | Rondônia Dinâmica

Publicada em 08/06/2026 às 14h21

Um vídeo gravado nos bastidores do São João da Thay colocou novamente os nomes de Gustavo Mioto e Ana Castela entre os assuntos mais comentados das redes sociais. O episódio aconteceu durante o evento promovido pela influenciadora Thaynara OG e ganhou repercussão após a divulgação das imagens no Instagram.

Na gravação, um fotógrafo sugere que o cantor sertanejo faça uma foto ao lado de Ana Castela, com quem viveu um relacionamento marcado por términos e reconciliações. A ideia, porém, foi prontamente rejeitada por Mioto.

"Não precisa pedir, não precisa pedir, essa foto você não vai conseguir."

A cena ocorreu enquanto Thaynara registrava momentos ao lado do artista nos bastidores da festa. Ao ouvir a proposta do fotógrafo, a influenciadora entrou na brincadeira e incentivou a tentativa, mas o cantor deixou claro que não tinha interesse em participar do registro ao lado da ex-namorada.

Após a resposta de Gustavo Mioto, Thaynara comentou o assunto em tom descontraído, sugerindo que a situação entre os dois ainda não estaria completamente resolvida.

A repercussão rapidamente tomou conta das redes sociais, especialmente no X, antigo Twitter. Parte dos internautas criticou a postura do sertanejo e relembrou o histórico de idas e vindas do casal. Outros usuários, no entanto, avaliaram que a distância entre os dois pode ser uma estratégia para evitar especulações sobre uma possível reconciliação.

O episódio reacendeu as discussões sobre o relacionamento entre os artistas, que continua despertando interesse dos fãs mesmo após o fim do namoro.