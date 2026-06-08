Rede Básica de Saúde concluiu a vacinação contra gripe de 720 alunos das escolas municipais, estaduais e privadas

Por Assessoria

Publicada em 08/06/2026 às 15h10

Saúde que protege o futuro de Espigão d'Oeste. Lembra do cuidado que a gente sente quando vê nossas crianças protegidas? Essa sensação de dever cumprido agora é realidade em nosso município.

Na última semana, a Rede Básica de Saúde de Espigão d'Oeste concluiu a vacinação contra gripe de 720 alunos das escolas municipais, estaduais e privadas de ensino. São 720 vidas mais protegidas, 720 famílias mais tranquilas, 720 razões para celebrar.

Essa ação não é apenas sobre aplicar vacinas. É sobre garantir que nossos filhos possam estudar, brincar e aprender com mais saúde e segurança. É sobre prevenir doenças e cuidar de quem é o nosso maior tesouro: as crianças espigãoenses.

Cada aluno imunizado representa o compromisso da nossa saúde pública com o futuro da cidade. Representa mães e pais que podem trabalhar tranquilos, sabendo que seus filhos estão protegidos. Representa professores que podem ensinar com mais segurança. Representa Espigão d'Oeste cuidando de sua gente.

A vacinação contra gripe nas escolas é mais que uma ação de saúde, é um ato de amor com nossa comunidade. É a prova de que quando o poder público trabalha com dedicação, vidas são transformadas.

Espigão d'Oeste transforma vidas. E você parte dessa transformação.

Saúde pública de qualidade, cuidando de quem mais importa.