“O preço da irresponsabilidade”: jornalista da Globo relata ataque de pitbull durante passeio

Por Redação | Rondônia Dinâmica

Publicada em 08/06/2026 às 14h27

O jornalista e apresentador José Roberto Burnier usou as redes sociais para relatar um ataque sofrido durante um passeio com seus cães no último domingo (7). Segundo ele, um pitbull que estava sem guia avançou contra o grupo, provocando ferimentos tanto nele quanto em uma de suas cachorras.

De acordo com Burnier, o animal demonstrava comportamento agressivo e era conduzido por uma mulher que passeava com outros dois cães ao mesmo tempo. O apresentador criticou a falta de controle sobre o pitbull e classificou a situação como resultado de irresponsabilidade.

"Eu e meus cachorros fomos atacados por um pitbull solto, sem guia."

Após o incidente, o jornalista procurou atendimento no Hospital Sírio-Libanês. Ele informou que recebeu quatro pontos em uma das mãos e também sofreu ferimentos em uma das pernas.

Burnier aproveitou a publicação para reforçar a importância do cumprimento das normas de segurança durante passeios com animais. Segundo ele, todos os cães devem circular com guia em vias públicas e, no caso de raças consideradas de maior porte ou potencial agressivo, o uso de focinheira também é exigido pela legislação.

"É lamentável que certos donos de cachorros achem que podem sair na rua sem guia."

O relato gerou repercussão entre seguidores, que manifestaram apoio ao jornalista e desejaram rápida recuperação após o episódio.