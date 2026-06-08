Curso de Barista impulsiona a qualificação profissional e agrega valor à cadeia produtiva do café em Rolim de Moura

Por IFRO

Publicada em 08/06/2026 às 15h01

O município de Rolim de Moura recebeu uma ação voltada ao fortalecimento da cafeicultura regional e à qualificação profissional.

Promovido pelo Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Rondônia (IFRO), Campus Cacoal, o Curso de Formação Inicial de Barista: Preparo e Serviço de Café reúne produtores rurais, empreendedores, representantes de cafeterias e membros da comunidade em uma experiência de aprendizado que conecta conhecimento técnico, inovação e desenvolvimento regional em Rolim de Moura (RO).

A iniciativa integra as ações do Projeto Cidades Inteligentes (Proncit/IFRO) e surgiu a partir de uma demanda apresentada pela Prefeitura de Rolim de Moura, com o objetivo de ampliar as oportunidades de capacitação voltadas ao preparo e serviço de cafés especiais.

Para a participante Kamili Bertes, a experiência tem proporcionado uma nova compreensão sobre a produção e o preparo do café. “Aprendemos sobre a extração do café, tivemos a oportunidade de experimentar na prática e realizar avaliações sobre o preparo da bebida. A visita técnica também foi muito importante, porque pudemos conhecer todo o processo, desde a muda até a xícara. Isso nos ajuda a compreender melhor a qualidade do produto e o trabalho envolvido em cada etapa da produção”, destacou.

Reconhecido pela excelência na produção do Café Robusta Amazônico, o município busca potencializar sua vocação produtiva por meio da agregação de valor à cadeia cafeeira, criando novas oportunidades para produtores, trabalhadores e empreendedores locais. Com 20 participantes matriculados, entre eles produtores premiados em concursos estaduais e nacionais de qualidade, o curso representa uma relevante estratégia para impulsionar a verticalização da cadeia produtiva do café.

A formação possibilita que os participantes ampliem seus conhecimentos sobre o setor e desenvolvam competências voltadas ao preparo, apresentação e comercialização de cafés especiais. Para viabilizar a realização da capacitação, o Projeto Cidades Inteligentes investiu na implantação da Cafeteria Escola, estrutura equipada para servir como ambiente permanente de formação prática, experimentação e incentivo ao empreendedorismo.

O espaço representa um legado para Rolim de Moura e para toda a região da Zona da Mata, permitindo a continuidade de ações voltadas à qualificação profissional e à inovação no setor cafeeiro. Durante a formação, os alunos participam de atividades teóricas e práticas relacionadas às técnicas de extração do café, operação de equipamentos, boas práticas de manipulação de alimentos e atendimento ao cliente.

Os participantes também realizam avaliações práticas e vivenciam todas as etapas necessárias para a preparação de bebidas de qualidade, alinhadas às exigências do mercado de cafés especiais. Como parte da programação, foi realizada uma visita técnica à propriedade do Café Fuzinato, campeão estadual de Qualidade Robusta em 2025. A atividade proporcionou aos participantes uma imersão completa na cadeia produtiva, permitindo que conhecessem o processo desde a produção das mudas até a bebida servida na xícara.

A agente do Eixo Empreendedorismo e Inovação do Projeto Cidades Inteligentes em Rolim de Moura, Fernanda Estrada, ressaltou a importância da formação para o fortalecimento da cultura da inovação e da valorização da principal vocação econômica da região. “Além do aprendizado técnico, o curso proporciona uma visão mais ampla sobre toda a cadeia produtiva do café. Os participantes conseguem compreender o processo completo, desde o cultivo até a experiência final do consumidor. Essa conexão entre conhecimento, prática e empreendedorismo fortalece o setor cafeeiro e cria novas oportunidades para os produtores e para a economia local”, afirmou.

A realização do curso é resultado da parceria entre IFRO, Projeto Cidades Inteligentes, Prefeitura de Rolim de Moura, Universidade Federal de Rondônia (UNIR) e Projeto Excelência do Café. Fernanda Estrada destacou que a união entre instituições de ensino, poder público e iniciativas de inovação demonstra a importância do trabalho colaborativo para promover o desenvolvimento regional e gerar impactos positivos para a população.