Paolla Oliveira aposta em biquíni inspirado na Seleção e encanta seguidores

Por Redação | Rondônia Dinâmica

Publicada em 08/06/2026 às 14h14

A poucos dias do início da Copa do Mundo, a atriz Paolla Oliveira movimentou as redes sociais ao compartilhar uma série de fotos em homenagem à Seleção Brasileira. A publicação, feita nesta segunda-feira (8), mostrou a artista apostando em produções com as cores verde, amarelo, azul e branco, em referência à bandeira nacional.

Nas imagens, Paolla aparece usando peças confeccionadas em crochê. Um dos visuais traz um top nas cores da Seleção com a palavra “Brasil” estampada na parte frontal. Em outro registro, a atriz surge com um biquíni inspirado nas cores da bandeira brasileira, combinado com um micro shorts também produzido em crochê.

Ao dividir os cliques com os seguidores, a atriz demonstrou entusiasmo com a proximidade da competição e perguntou aos fãs se eles também já estavam entrando no clima do torneio.

"Alguém mais começou a semana assim? No clima da Copa"

Além das fotos, Paolla compartilhou um vídeo com um trecho de uma entrevista da cantora Ivete Sangalo. Na gravação, a artista faz uma reflexão sobre o futebol e compara as diferentes posições em campo aos desafios enfrentados no cotidiano, destacando que a vida exige versatilidade e adaptação.

A atriz também publicou informações sobre os primeiros compromissos da Seleção Brasileira na competição, reforçando a expectativa para a estreia do time nacional em busca de mais um título mundial.

Nos comentários, seguidores aproveitaram para elogiar a beleza da atriz e fizeram brincadeiras relacionando a torcida de Paolla a uma possível conquista do hexacampeonato pelo Brasil.