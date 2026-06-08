Por G1

Publicada em 08/06/2026 às 15h34

O presidente da China, Xi Jinping, chegou à Coreia do Norte para uma visita oficial a Kim Jong-Un nesta segunda-feira (8) e defendeu uma parceria maior entre os dois países.

Segundo relatos da mídia estatal chinesa, Xi disse que a "relação entre os dois países estão em um novo ponto de partida histórico".

O presidente chinês também disse que tem uma posição firme em relação à amizade com o governo norte-coreano e que ele está "pronto para trabalhar com Kim" para desenvolver ainda mais as relações entre os dois países para consolidar as "bases da confiança política mútua".

"Temos um firme compromisso em proteger os interesses compartilhados com a Coreia do Norte e preservar um ambiente estratégico favorável. A China está disposta a expandir o comércio, a agricultura e a cooperação tecnológica, e para fortalecer o alinhamento das estratégias de desenvolvimento", falou o líder chinês.

"China e Coreia do Norte devem proteger seus interesses de soberania, segurança e desenvolvimento, além de trabalhar juntas pela paz e pelo desenvolvimento da região", afirmou Xi.

Xi recebeu Trump e Putin em Pequim

No mês passado, Xi Jinping recebeu o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, e o da Rússia, Vladimir Putin, em Pequim.

Na superfície, as visitas oficiais pareceram bastante semelhantes - ocorreram com dias de diferença e foram celebradas com apertos de mão formais na Praça Tiananmen, em Pequim, saudações entusiasmadas de crianças acenando com flores e colunas de soldados marchando com baionetas reluzentes -, mas revelaram o quão diferente é a relação da China com os dois países.

Durante a visita de Trump, a China buscou estabilizar os laços com os Estados Unidos, enquanto a viagem de Putin serviu para aprofundar sua parceria estratégica com a Rússia.

Xi enfatizou a hospitalidade cerimonial durante a visita de Trump, incluindo um raro passeio por Zhongnanhai, um antigo jardim imperial que agora serve como sede da cúpula do governo chinês.

Pequim entendeu que Trump valorizava demonstrações públicas de respeito, disse George Chen, sócio da área de Grande China do The Asia Group: "Xi sabe que é isso que Trump valoriza: ser tratado como um VIP, respeitado diante das câmeras".

Com Putin, disse Chen, Xi passou a focar na substância. "Reafirmando o tratado de amizade, assinando novos acordos energéticos e reforçando a parceria 'sem limites'", acrescentou.

Duração e quantidade de visitas

As semelhanças e os contrastes começaram com a agenda e duração da visita: o presidente dos EUA permaneceu na China por três dias, enquanto Putin ficou dois dias.

Ambos os líderes foram recebidos na Praça Tiananmen com guardas cerimoniais, uma banda militar e crianças acenando bandeiras.

Ambos também realizaram reuniões a portas fechadas com Xi no Grande Salão do Povo, ao lado da praça.

Trump também fez um tour privado pelo Templo do Céu e caminhou pelos jardins imperiais de Zhongnanhai.

Putin, por sua vez, passou grande parte do tempo com Xi dentro do Grande Salão do Povo, onde os dois presidentes visitaram uma exposição de fotos sobre as relações China-Rússia e, mais tarde, tomaram chá.

A viagem da semana passada foi a segunda visita de Trump à China como presidente. Para Putin, foi a sua 25ª visita ao país.