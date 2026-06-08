Vem aí a 9°Conferência Municipal de Saúde - etapa preparatória da 18ª Conferência Nacional de Saúde

Por Assessoria

Publicada em 08/06/2026 às 14h55

Nos dias 09 e 10 de junho, a Secretaria Municipal de Saúde e o Conselho Municipal de Saúde realizam, no Centro de Empreendedorismo e Inovação (CEI), a 9°Conferência Municipal de Saúde de Ariquemes — etapa preparatória da 18ª Conferência Nacional de Saúde.

Quatro eixos temáticos. Uma única missão: construir, com participação popular, as diretrizes que vão orientar a política municipal de saúde nos próximos anos.

Faça a sua inscrição pelo link: https://www.sympla.com.br/evento/conferencia-municipal-saude-democracia-soberania-e-sus-cuidar-do-povo-e-cuidar-do-brasil/3443028?share_id=copiarlink

Saúde, democracia, soberania e SUS: cuidar do povo é cuidar do Brasil.

Mais informações serão publicadas nas próximas semanas.

Auditório OAB – Ariquemes/RO

09 e 10 de junho de 2026 · a partir das 9h